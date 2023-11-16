（視訊）漫步楓林，留住緋紅：秋遊「秋田駒嶽」

JapanIn video

位於秋田縣和岩手縣交界處的秋田駒嶽（秋田縣仙北市），以其夏季的高山植物花卉聞名遠近。不僅如此，這裡還是內行的紅葉愛好者喜愛的賞楓勝地。一到秋天的週末假日，喜愛登山或攝影的遊客紛至遝來，好不熱鬧。

9月下旬，山頂（海拔1637公尺）的楓葉開始變紅，這一抹緋紅一直向山腳蔓延，大約在10月上旬到中旬迎來最佳觀賞期。高山植物「稚兒車」的葉子通紅似火，黃色、橘色的楓葉點綴在滿山遍野的綠色中，襯托出一幅秋意盎然的景象。從山頂附近遠望到的田澤湖和眼前紅葉斑斕的山坡，相映成趣，別有一番秋天的韻味。

秋田駒嶽的「八合」（日本習慣把山腳到山頂的距離分為一到十合——譯註）處設有停車場，遊客可以從這裡下車徒步登頂。不過按規定，一直到10月31日為止，週末和法定節假日限制私家車進山，因此你可以在田澤湖高原的溫泉設施「Alpa Komakusa」換乘公車前往八合，非常方便。下山後，你還可以從田澤湖高原乘坐公車或汽車（15-20 分鐘）前往紅楓環繞的乳頭溫泉鄉。

視訊：秋田有線電視（CNA）