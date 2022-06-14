【影片】奄美大島：富饒的自然與獨特的文化
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奄美大島在九州和沖繩本島的中間，雖隸屬九州的鹿兒島縣，但實則位於九州本土以南300多公里的地方。這裡有著得天獨厚的自然環境，海洋中珊瑚礁環繞，波光瀲灩，紅樹林及原始森林綿延千里。
2017年，奄美大島及周圍的島嶼、岩礁及海域，被劃定為奄美群島國立公園。上古時代，它反覆經歷了與中國和日本列島的分合離聚，最終形成島嶼，島上棲息著許多獨立演化至今的動植物種群。因此，奄美也與小笠原諸島一樣，有著「東洋加拉巴哥群島」之美譽。
祈願五穀豐登的「平瀨Mankai」「油井豐年舞」等獨特的節慶活動、有著1300多年歷史的高級絲織物「大島䌷」…受到琉球、九州及東南亞影響的奄美大島，文化上也獨具當地濃厚的特色。下面就讓我們來一起俯瞰奄美大島的壯美景色，通過視訊和圖片，感受遼闊的自然和神秘的節慶活動。
圖片：黑岩正和（96BOX）
視訊：藤井和幸（96BOX）
標題圖片：以絕美景色而聞名遠近的Ayamaru岬