【影片】奄美大島：富饒的自然與獨特的文化

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奄美大島在九州和沖繩本島的中間，雖隸屬九州的鹿兒島縣，但實則位於九州本土以南300多公里的地方。這裡有著得天獨厚的自然環境，海洋中珊瑚礁環繞，波光瀲灩，紅樹林及原始森林綿延千里。

2017年，奄美大島及周圍的島嶼、岩礁及海域，被劃定為奄美群島國立公園。上古時代，它反覆經歷了與中國和日本列島的分合離聚，最終形成島嶼，島上棲息著許多獨立演化至今的動植物種群。因此，奄美也與小笠原諸島一樣，有著「東洋加拉巴哥群島」之美譽。

祈願五穀豐登的「平瀨Mankai」「油井豐年舞」等獨特的節慶活動、有著1300多年歷史的高級絲織物「大島䌷」…受到琉球、九州及東南亞影響的奄美大島，文化上也獨具當地濃厚的特色。下面就讓我們來一起俯瞰奄美大島的壯美景色，通過視訊和圖片，感受遼闊的自然和神秘的節慶活動。



Syotyogama——拂曉時分，眾人登上小茅屋頂並將其搖倒，以此來祈願豐收，它與同一天舉行的「平瀨Mankai」活動合稱為「秋名新節」



平瀨Mankai——在位於秋名灣西岸的分別名為「神平瀨」和「女童平瀨」的兩座岩石上，載歌載舞，祈願豐收



油井豐年舞——用舞蹈向神表達對豐年的感謝，並祈願來年豐收。鹿兒島縣非物質民俗文化遺產



奄美大島最北端的笠利崎燈檯，從這裡遠眺，景色絕佳



西北部的海上交通中心名瀨港，渡輪的埠頭



金作原原始森林，生長著巨大的筆筒樹等多種亞熱帶植物



奄美大島南部住用町的壯闊的原始紅樹林



Yadori濱海水浴場，以美麗的白色海灘而聞名



從Yadori濱海水浴場一帶上空拍攝的加計呂麻島



擁有一件「大島䌷」面料的和服，是自古以來日本女性的夢想

圖片：黑岩正和（96BOX）

視訊：藤井和幸（96BOX）

標題圖片：以絕美景色而聞名遠近的Ayamaru岬