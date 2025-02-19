【180°VR全景視訊】秋葉原篇：最新家電與「萌」，吸引海外遊客紛至遝來

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本系列將通過VR視訊展現東京的名勝與四季變幻的美景。本篇介紹的是日本著名的電器一條街，也是世界知名的御宅族聖地——秋葉原（千代田區）。通過180度VR全景視訊，可以沉浸式感受大店小鋪鱗次櫛比的街道，以及「萌」文化的象徵——女僕咖啡館。

◆如何觀看180°VR全景視訊◆ 如使用電腦觀看，可通過滑鼠移動欣賞全景。

如透過手機或平板電腦的視訊APP觀看，視角將隨重力感應移動。此外，也可以滑動螢幕轉換視角。

如佩帶VR眼睛和頭盔耳機，將獲得更加身臨其境的效果。

從電器一條街到流行文化「Cool Japan」的中心

在位於東京市中心千代田區JR秋葉原站西側約1平方公里的區域內，聚集著大量商品價格實惠的電器店和面向各類「發燒友」的電子零件小商鋪。其實，秋葉原本身是一片位於台東區的約2個街區的小區域，距離JR秋葉原站稍微有些距離。但提到「秋葉原」，大部分人首先想到的都是秋葉原車站旁的電器街。

除了電器，這條街上還有許多經營動漫、遊戲、公仔、偶像周邊的專賣店，各類印著二次元角色的看板也格外引人注目。近年來以宅文化的聖地而成為世界著名的觀光景點。

秋葉原最初是明治時代（1868-1912年）初期為防止火災蔓延而開闢的防火地帶。據說，附近原本有一座防火鎮災的神社「秋葉神社」，由此而得名秋葉原。鐵路通車後，秋葉原成為站名，由此逐漸成為百姓們耳熟能詳的名字。

二戰前後，秋葉原站周邊聚集了大量收音機零件商店，這便是日後大名鼎鼎的電器一條街的起源。到了日本經濟高速成長期（1955-1973年），電視、冰箱等產品的市場需求高漲，這條街上銷售家電的商鋪也迅速增加。上世紀80年代，「made in Japan」風靡全球，外國遊客紛紛湧向價格實惠、貨品豐富的秋葉原，許多大型店鋪順勢而為，開設了免稅商品賣場。與此同時，面向發燒友的電子零件商店和經營拆解零件的舊貨店也紛紛湧現。

1994年，電腦及相關產品的銷售額超過了家電。次年，「Windows95」系統發佈，自此開始，秋葉原逐漸從家電街轉型為「多媒體產品一條街」，成為組裝電腦及遊戲發燒友的首選之地，因此，契合度高的流行文化相關商店也大量增加。

如今，除了購物外，遊客到秋葉原來的另一大目的是體驗宅文化。其中最受歡迎的就是起源於秋葉原的「女僕咖啡」了。女店員身穿和動漫中一樣的女僕裝，將顧客稱做「主人」「小姐」來招待。

創立於2004年的「at-home cafe」在外國遊客中也很有人氣，據說，他們占了顧客總數的約3成。此外，從女僕咖啡衍生出來的各類「概念咖啡店」激增，店員裝扮成「公主」「男裝執事（管家）」「忍者」「偶像」「擬人化貓咪」等各種角色，相關店鋪數量超200家，遊客可以在這裡盡情體驗各種各樣的世界觀。

在宅文化中，對虛構角色和設定萌發感情的行為稱為「萌」。2005年是秋葉原成為大眾心中的「宅之城」「萌之城」的轉捩點。那一年，小說《電車男》被改編為電影和電視劇，將原本默默無聞的「秋葉原系宅男」推到了聚光燈下。「萌」入選年度流行語大獎前10名，at-home cafe的「女僕」們還登上了頒獎典禮的舞臺。日後躋身頂級偶像的AKB48也是這一年以秋葉原的劇場為根據地開始活動的。

與「made in Japan」的電器相比，如今在秋葉原，「Cool Japan」相關產品已經成為主流，但仍保留著不少昭和年代風格的舊貨店。這種新舊共融的景觀，也是秋葉原的一種獨特魅力。通過本文的180度VR全景視訊，你可以沉浸式體驗這條全世界獨一無二的街區和女僕咖啡店。

協助攝影：at-home cafe（外部連結）

撰文：nippon.com編輯部