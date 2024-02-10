（視訊）連獅子之舞賀新春：女能樂師武田伊左與父同臺獻藝

能樂不只是一種戲劇，還是一種綜合性藝術，其中包括舞蹈、歌謠、伴奏等音樂要素及華麗服飾等美學要素。其中，舞蹈和歌謠同為能樂的基石。因此，能樂表演又被稱為「舞能」。一般舞蹈都是以重現和寫實為目的，而能樂的舞蹈則不同，它追求的是一種「減法美」，即盡可能減少解釋性的元素。《石橋》這個能樂劇碼，讓我這種初學者也能體會到舞蹈的魅力。

通往菩薩淨土的石橋

《石橋》的開場場景，是遍訪中印佛教聖地的寂照法師來到中國清涼山的一座石橋前。此處雲霧繚繞，人經過也不留痕跡，下方白浪翻滾，遠遠傳來雨水般的河流水聲，宛如仙境。寂照在此遇見一位老者，便向其詢問：「貧僧從印度歸來。久聞石橋大名，是否即是此橋？」

「正是。對面便是司掌智慧的文殊菩薩之淨土。」

「既然如此，貧僧便將性命安危托與佛祖，從此橋上過。」寂照說。

「且慢。昔日高僧歷經苦修，方得以渡橋。閣下切勿自恃法力即可輕易渡橋。」

「…看來道行尚淺之人難渡此橋也。」

「此橋寬不足1尺，生苔濕滑。橋下乃地獄谷，山壁陡峭，雲深霧重，深逾千丈。半道修行之人，難渡此橋。」老者接著說，「石橋非凡夫俗子可渡。此橋乃渾然天成，石塊自然通連彼岸。高聳入雲，如雨後夕陽架起彩虹橋，形狀如弓。非佛祖加持之超凡者，何人能渡？彼端乃文殊淨土。常時落英繽紛，夕陽雲間，仙音自來。神跡頻顯。請稍候片刻，祥兆即顯。」

說完，老者便消失了蹤影。

當寂照在原地等候時，有紅白兩頭獅子在肅穆的伴奏聲中從石橋另一端登上舞臺。

這對獅子父子在盛開的芬芳牡丹叢中嬉戲，演出了10分鐘左右動感十足的獅子舞。在恭祝完千秋萬歲後，獅子們又返回文殊菩薩的淨土。



在東京澀谷的CERULEAN TOWER Nogakudo上演的「連獅子之舞」