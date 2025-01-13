【360°VR全景視訊】東京夜色：流光溢彩的街道與絢爛的燈光秀

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本系列通過360度VR全景視訊為讀者展現東京的名勝與四季變幻的美景。本篇將為大家介紹東京夜色。夢幻般的光影秀、在燈光效果下從黑暗中浮現出的地標建築等等，定會帶給你美妙的視覺享受。

◆如何觀看360°VR全景視訊◆ 如使用電腦觀看，可通過滑鼠移動欣賞全景。

如透過手機或平板電腦的視訊APP觀看，視角將隨重力感應移動。此外，也可以滑動螢幕轉換視角。

如佩帶VR眼睛和頭盔耳機，將獲得更加身臨其境的效果。

夜東京 燈光璀璨

2024年2月，東京都政府利用其辦公大樓的建築牆面，啟動了「TOKYO Night & Light」光雕投影（Projection mapping）活動，試圖將之作為旅遊資源，帶動夜間經濟發展。在這塊110公尺寬、126公尺高的巨大「畫布」上，夢幻般的光影描繪出以東京各大名勝及日本各地自然風光為主題的藝術作品。此前，東京都政府辦公大樓所在的新宿副都心一帶夜間客流量較小，而今，絢爛的燈光與音效將這裡裝點成一片如夢似幻的藝術空間。

即使在寒冷的冬夜，流光溢彩的耶誕節燈光秀也能激發人們漫步街頭的興趣。每條街區都有自己的代表色：「櫸坂燈光秀」將六本木新城裝扮成雪景和藍色調，「丸之內燈光秀」讓東京站和皇居間的大街香檳金色熠熠閃爍，「藍洞」燈光秀也如夢似幻地照亮了澀谷公園大街……

此外，東京各大地標建築的點燈活動，構成了全年都能欣賞到的亮麗風景線。橙色的333公尺高的東京鐵塔、多彩的634公尺高的東京晴空塔，照亮著東京的夜空。

白天，東京晴空塔是傳統的藍白配色，與天空融為一體；到了夜晚，則會披上絢爛繽紛的「衣裝」。晴空塔的燈光共有3種，每日一換，它們是以隅田川為意象設計的淺藍色「粋」、以江戶紫為基調的「雅」和以自古的傳統吉祥之物柑橘色為主題的「幟」。除了這3種展現日式風情的顏色外，在不同時間段和日期，晴空塔還會展示各種特殊的燈光效果。

至於東京鐵塔，大部分人對它的印象或許是紅白雙色，但近距離觀察就會發現，它是帶有黃色的紅色，其正式名稱為「國際橙」，是因為易於從飛機上識別而得以採用的。到了夜晚，東京鐵塔會發出更加鮮豔的橙色光芒，猶如浮現於黑暗中的燈火。近年來，東京鐵塔常常會被超高層建築遮擋，但每當從樓宇間捕捉到這抹橘色的光芒時，仍然讓人心中倍感溫暖。

有話說，「夜晚的燈光亮度反映了一個城市的經濟發展水準」。不過，美國國家航空暨太空總署（NASA）衛星拍攝的夜景顯示，疫情期間，人們節制外出的行動給東京鬧市的燈光造成了一定影響。對比2019年和2023年觀測的全球4大城市的夜間燈光亮度，巴黎增加了3.2%，倫敦增加了1.4%，紐約減少了3.2%，而東京的降幅達到了11.6%。

雖然東京的霓虹燈比疫情前少了，並且在全球主要城市中，東京的夜間旅遊業也還比較落後，但利用最先進的燈飾技術裝點的街道，流光溢彩，散發著東京獨特的魅力。

撰文：nippon.com編輯部