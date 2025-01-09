【360°VR全景視訊】台場，大都會裡的海濱休閒娛樂地

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本系列透過360°VR全景視訊展現東京的名勝與四季交替的美景。此次，我們將為大家介紹「台場」，一個從填海地一舉發展成為年輕人約會之好去處的地方。

◆如何觀看360°VR全景視訊◆ 如使用電腦觀看，可通過滑鼠移動欣賞全景。

如透過手機或平板電腦的視訊APP觀看，視角將隨重力感應移動。此外，也可以滑動螢幕轉換視角。

如佩帶VR眼睛和頭盔耳機，將獲得更加身臨其境的效果。

海濱之地，盡享摩天樓美景

台場是東京灣中的一座人工島，每年有100萬海外遊客來此遊覽。這座建成於昭和時代晚期的小島，有一段時間曾是一片空曠清冷的填海地。

1997年，富士電視臺將總部從新宿區河田町遷至台場。為慶祝喬遷之喜，富士電視臺製作了以台場為舞臺的偵探劇《大搜查線》。該劇播出後大受歡迎，台場也因此而一舉成為眾人矚目之地。包括攝影棚等參觀設施、節目紀念品商店和100公尺高的室內觀景台在內，富士電視臺的大樓本身成為了熱門旅遊景點。

位於東京臨海新交通臨海線（百合海鷗線）的「御台場海濱公園」和「台場」之間的購物中心「DECKS東京海灘」和「AQUA CiTY ODAIBA」，在富士電視臺搬遷的同一時期開業。除國內外的時裝連鎖店外，電影院、室內娛樂設施，以及提供拉麵和章魚燒的美食主題樂園等齊聚一堂，變身為休閒遊玩之地，吸引了大量年輕人以及家庭的娛樂景點。

作為東京的鬧區，台場的獨特魅力在於它面臨海濱的地理位置。隔海相望的城市景觀還深受外國遊客的喜愛。

海濱公園裡的自由女神像前，是拍照留念的絕佳地點。雖然這座像的大小只有紐約自由女神像的7分之1，但在摩天樓的襯托下，似乎讓人產生出一種置身曼哈頓的感覺！？到了夜晚，彩虹大橋和東京鐵塔燈光絢爛，到處都是沉浸在浪漫氣氛中的情侶。

台場的海水水質一直在不斷淨化，2021年東京奧運時，已經能夠成為三項全能游泳比賽的場地；到了夏天，還能看到在這裡享受水上運動的人們。海濱公園是水上巴士的終始點站，遊客可以搭乘水上巴士穿過彩虹大橋，享受非同尋常的體驗，並沿著隅田川往返於台場和著名景點淺草（台東區）之間。

在彩虹大橋下的海角處及其相鄰的小島上分別有歷史遺跡「品川第三台場」和「品川第六台場」。台場一詞原本是指配備有炮臺的堡壘。江戶時代晚期，歐美艦船湧入日本，要求開國通商。為此當時日本全國的海灣沿岸都建造了這種被稱為台場的要塞。品川台場就在幕府跟前，因此被人們尊稱為「御台場」。

大概沒有人會想到，用來抵禦外國船隻的堡壘會成為今天的地名，並且吸引著外國遊客紛至遝來。

台場在不斷地發生著變化。2025年，將有一座綜合性體育場在此落成，這裡是一個歷久彌新的地方。

撰文：nippon.com编辑部