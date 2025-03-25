【360°VR全景視訊】澀谷：百年一度的升級大改造，吸引海外遊客的嶄新景觀

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本系列通過360度VR全景視訊為讀者展現東京的名勝與四季變幻的美景。本篇將帶領大家通過8K3D視訊，走近正在進行大規模改造升級的時尚潮流重鎮——澀谷。

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澀谷煥新：青年潮源地崛起摩天新地標

澀谷，這片青年潮流文化的發源地，正以摩天大樓林立的新貌展現在人們面前。

澀谷站是世界上最繁忙的交通樞紐之一，四大鐵路公司的9條線路交匯於此，日客流量達229萬人次。已在JR澀谷站前佇立了90年的「忠犬八公」雕像，是這條街的地標，也是JR澀谷站「八公口」名稱的來源，它還是人們碰頭集合的首選之地。不過近年，來這裡拍照打卡的訪日遊客絡繹不絕，擁擠不堪幾近常態，再想在此會面找人都變得不那麼容易了。

在澀谷站前，還有另一個吸引著大量外國遊客的網紅打卡點——澀谷全向十字路口。這裡被稱為「世界上最擁擠的路口」，綠燈亮起時，最多通行人數可達3000人。儘管人流量極大，但通行時井然有序，這種景象讓外國遊客驚歎，也讓他們感受到了日本人相互禮讓的美德。

從車站斜穿過十字路口，便是為人熟知的「澀谷中心街」的入口。這裡是街頭時尚的中心，但也因常有拉幫結派的不良少年混跡於此，給人留下了治安較差的印象。為了改善形象，2011年這裡改名為「籃球街」，但新的名稱尚未深入人心。

在JR線的另一側，矗立著少女時尚服飾商廈「SHIBUYA109」。90年代中期，以流行歌手安室奈美惠為代表的風靡一時的「安室風」就發源於此，109因此成為「辣妹聖地」。

SHIBUYA109隸屬於日本鐵路公司東急集團，109這一名稱取自「東急」的日語諧音（10和9分別與「東」「急」2字發音相似——譯註）。1927年，東急運營的東橫線澀谷站開業，此後又相繼建設了不少商業設施，如東橫百貨店（1934年，後改為東急百貨東橫店）、擁有日本最大影院和首個天象儀的東急文化會館（1956年）等，為促進澀谷的繁榮做出了貢獻。

109的成功使澀谷成為人們心中年輕人的文化發源地。但轉瞬之間，東急又著手在澀谷推進高層綜合大廈建設，以打造「大人的街區」。2000年開業的「澀谷Mark City」，集辦公區、飯店、購物等為一體，吸引了大量下班後的上班族和遊客。

Google在海外的首個據點，開設在車站西南側的「藍塔」（Cerulean Tower，2001年），當時引發了廣泛關注。自上世紀90年代末起，這一帶IT新創公司雲集，澀谷一度被認為有望成為「日本矽谷」。而後，因辦公場地緊張，企業接連撤出，相關產業發展一度停滯不前。然而，遷至六本木的Google在闊別9年後於2010年重回澀谷，該地區重新開發的趨勢現今一直在不斷增強。

澀谷站一帶的大規模重建工程自啟動以來已經持續了10多年。在東急主導下，東橫線實施改造，將鐵軌轉入地下；多所百貨公司等設施關閉，在其舊址上建設超高層綜合大廈。而後，這片地區誕生了全新的澀谷文化設施。其中，2012年開業的「澀谷HIKARIE」，是欣賞音樂劇和藝術的好去處；2019年開業的「澀谷Scramble Square」，其頂層高229公尺的觀景天臺「SHIBUYA SKY」，成為遊客喜愛的熱門景點。

這項被稱為「百年一遇」的大規模重建工程預計於2027年完工，屆時澀谷將「搖身一變」，成為摩天大樓林立的未來都市。對於那些熟悉老澀谷的人們來說，大概會產生一種穿越到未來的神奇感覺吧。另一方面，澀谷也保留了一些充滿昭和年代風情的街巷，例如掛滿紅燈籠的「Nonbē橫丁」等。多元文化交融於此，這也正是澀谷的魅力所在。

希望各位遊客在參觀八公塑像和澀谷全向十字路口之餘，再仔細看看正處於轉型期的澀谷，並將眼前的風景印刻在心底。

撰文：nippon.com編輯部