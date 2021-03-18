USJ新區域「超級任天堂世界」正式開幕

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【3月18日 AFP】大阪的環球影城（Universal Studio Japan）在18日、正式開幕任天堂旗下「超級瑪莉」等「超級任天堂世界（Super Nintendo World）」。

在先前17日，該樂園先跟媒體大眾公開了相關區域。(c)AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」入口（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域碧姬城（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



以瑪莉歐賽車為藍圖的大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域設施（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



以瑪莉歐賽車為藍圖的大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域設施（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



造訪大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域的觀光客們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



造訪大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內攝影的工作人員們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內販售的活力手環（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內販售的活力手環（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內的特產品店（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內的特產品店（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內的特產品耀西（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內的特產品們展示（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



造訪大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內的人們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



造訪大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內的人們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



體驗大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內瑪利歐賽車的人們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



體驗大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內瑪利歐賽車的人們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內的看板（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內正在應對感染症的作業人員們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內正在應對感染症的作業人員們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



造訪大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內的人們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內展示如何應對感染症的餐廳人員們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP



造訪大阪環球影城「超級任天堂世界」新區域內的人們（2021年3月17日攝影）。(c)Philip FONG / AFP

(C)AFP/AFPBB News