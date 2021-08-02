首位跨性別女性參加奧運會　Hubbard展堅強毅力

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Laurel Hubbard【AFP授權】

紐西蘭跨性別女性舉重運動員Laurel Hubbard，將在下週一女子舉重87公斤以上級登場。國際奧委會表示，她是第1位公開參加奧運會的跨性別女性，並稱其寫下奧運會的里程碑。

「Hubbard是1名女性，在國際認可的規則下參加比賽，我們必須向她的勇氣以及獲得奧運會資格致敬。」國際奧委會醫療負責人Richard Budgett說。

然而，她在女子87公斤以上級比賽中的出現引發了體育運動中的生物倫理、人權、科學、公平和身份等複雜問題。支持者說她的出現是包容和跨性別權利的勝利。另外，批評者認為，由於在她作為男性的幾十年裡，身體特徵被鎖定在她的身體上，因此她比女性競爭對手具有不公平的優勢。

關於這個問題辯論的很激烈，有時甚至是無理的，雙方都在網路上相互批評，促使紐西蘭奧委會採取措施保護Hubbard免受社交媒體的攻擊。

女性體育倡導者，同性戀網球明星Martina Navratilova表示，擔心跨性別選手是不公平的，並有可能破壞在提升女子運動地位方面來之不易的成果。「我很高興她以任何形式向變性女性發聲。」Navratilova說。

國際奧委會發言人Christian Klaue說：「這不會是最終的解決方案，需要有1個最佳時機來實現我們所需要的，無論這個時間點在哪裡，都可能會受到一些人的批評。」

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