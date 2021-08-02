美鉛球女將桑德斯表態 東奧頒獎台抗議首例

Newsfrom Japan

（法新社東京2日電） 美國鉛球女將桑德斯在東京奧運拿下銀牌後，在頒獎台上做出抗議動作，恐將面臨紀律處分。這是這次東奧，首度出現選手在頒獎台上抗議的情況。

桑德斯成為第一位在東京奧運頒獎台上做出抗議動作的選手，她或許將因此面臨紀律處分。

25歲的非裔美籍田徑選手桑德斯（Raven Saunders）昨天稍早在比賽中獲得銀牌後，她在頒獎典禮上高舉雙臂，在頭部上方交錯，擺出「X」的手勢，以示抗議。

美國媒體報導指出，身為非裔人士、且常直言力挺LGBT權利的桑德斯表示，她擺出的手勢，是為了聲援「受壓迫的人」。

在昨天拿下銀牌後，桑德斯表示，她想代表「正在世界各地奮鬥，卻沒有平台可以為自己發聲的人」。桑德斯的抗議行為，是國際奧林匹克委員會（IOC）訂出的規定首次面臨考驗，因為規定禁止在奧運頒獎台上，做出任何型式的抗議。

IOC在東奧賽前調整了關於運動員抗議的規定，表示賽前溫和的抗議將獲允許。

然而，IOC對於頒獎台上的抗議仍維持嚴格的禁令。

桑德斯會受到怎樣懲處，目前仍不得而知。

上個月最新發布的IOC準則提到，抗議行為的紀律處分，將「與破壞的程度、違規行為與奧林匹克精神相左的程度成比例」。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）在賽前就曾表示，不會因為運動員抗議而對其做出制裁。

去年，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，在美國引發全國性的抗議活動。USOPC在檢討規定後，對於運動員在頒獎台上的抗議行為，態度有了軟化。

專家表示，IOC將會考量任何制裁可能引發的反彈，不太可能會對在東奧抗議的運動員下重手。

© 2021 AFP