無懼疫情恐懼　東奧老年志工多

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東奧志工【AFP授權】

日本利用其著名的高齡化人口來幫助舉辦東京奧運會，領取養老金的志工其中一些已經90多歲，他們不懼對COVID-19（新冠肺炎）病毒的擔憂，盡自己的1份力量讓東奧順利進行。

據官方數據顯示，日本擁有世界上最年長的人口，大約28%的人年齡在65歲以上。在本屆東奧的71,000名志工中，有近15,000名年齡在60歲以上，80歲以上有139人，90歲以上3人。

如此多的老年志工令外界震驚，因為奧運會特色之一就是有相當多年輕志工。另外，在遍布東京及周邊的許多場所，包括安全、餐飲和交通等場域的有償工作者也有許多老年人。

擔任老年志工之一的加藤隆（Takashi Kato）受訪時表示，「1964年東京奧運那時候自己還是個小男孩，母親和我一起觀看開幕式時淚流滿面，我的父母經歷了『二次世界大戰』，20年後日本主辦了奧運會，這對我的母親來說意義重大。」

加藤曾一度懷疑在奧運會上工作是否會讓他面臨感染新冠病毒的危險，而老年人感染病毒的風險更大。「我得出的結論是，我應該堅持我最初的願望，我決心做1名志工，如果可以的話，我很想成為下1屆巴黎奧運會的志工。」加藤說。

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