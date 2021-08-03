三級「跳」躍世界紀錄　Rojas：天空才是極限

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Yulimar Rojas【AFP授權】

委內瑞拉三級跳遠選手Yulimar Rojas，在本屆東奧女子三級跳遠項目跳出15.67 公尺，刷新了由烏克蘭選手Inessa Kravets在1995年創下的 15.50公尺世界紀錄。

「天空才是極限」，這位 25 歲的超級新星並沒有因為身世卑微而放棄，如她今已成為國家的驕傲，也是1個深陷經濟危機的國家中其他貧困青年的希望象徵。

Rojas出生於卡拉卡斯，在波蘇埃洛斯長大，這是委內瑞拉沿海城鎮拉克魯斯港外的1個貧民區，大多由磚砌的小房子組成。Rojas的母親Yulecsi Rodriguez告訴法新社，「我們在1個非常簡陋的地方將她扶養長大，在這裡培養了這位世界冠軍，她很活潑，而且她一直喜歡運動。」

「她從小就擅長一切。」Rojas的繼父Pedro Zapata說。

有趣的是，Rojas一開始並不是專長於跳遠，當她將注意力轉向田徑運動時，她在短跑方面表現出色，但在跳高方面展現出了特殊的才能。她在2014年的南美運動會上獲得了跳高金牌，但同年轉換跑道改練三級跳遠。

她的教練Velasquez透露，Rojas在第1次嘗試三級跳遠就跳出12公尺，立馬將她從跳高改練三級跳遠，「其他人都說我瘋了。」

Rojas說：「這真是太瘋狂了，我愛上三級跳遠，這是我一生中最好的決定！」

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