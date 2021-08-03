拼史上最多10獎牌　田徑女王Felix最後的奧運開始了

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35歲美國田徑女王Allyson Felix預利通過400公尺預賽。【AFP授權】

Allyson Felix順利展開她對第10枚奧運獎牌的追求，在400公尺首場預賽中輕鬆獲勝。

這位35歲的美國田徑女王參加了個人的第5次奧運會，並以50秒84晉級，這是所有排位賽第4快的成績。

Felix是史上唯一獲得過6枚奧運金牌的女性田徑選手，目前以9枚奧運獎牌與Merlene Ottey並列史上女性田徑選手最多面獎牌紀錄。

「很高興終於開始了。」Felix賽後說，「感覺一直在等待，能出來比賽，能挑戰準決賽的感覺很好。」

Felix計劃在2024年奧運之前退休，很珍惜這次的最後亮相，她首度在奧運登場已是2004年在雅典的事了，「很顯然我喜歡這項運動，我生命大部分的時間都在這，最後一次參賽對我來說意義重大。」

2016年Felix拿下400公尺銀牌，這是她當媽媽後首度參加奧運，2018年她在緊急剖腹之下，生下女兒Camryn，自此之後，一直為職業母親的權利發聲。

談到關於母性，Felix說：「它改變了一切，給了我不同的動力，我因此遇到許多挑戰，所以我認為，身為一個媽媽，能站在這舞台更有意義。」

Felix在2019年與長期贊助商Nike分道揚鑣，因為他們在她懷孕後試圖降低她的酬勞，爾後她推出自己品牌的球鞋與跑鞋，並在今天出賽時自豪地穿著。她說：「我為我們所代表的，我們下在幫助的，以及那些長期以來被忽視的女性感到自豪。」

除了400公尺外，Felix很可能會參加4x400公尺接力賽，這是美國幾十年來一直佔據主導地位的項目，也可能會參加4x100公尺接力賽。【AFP授權】