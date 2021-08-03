KD砍下29分　美國13連勝西班牙進4強

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美國隊Kevin Durant(右)與Devin Booker擊掌慶祝勝利。【AFP授權】

東奧男籃賽進入8強淘汰賽，美國隊以95比81力克強敵西班牙，繼續向金牌的目標挺進，斯洛維尼亞則是擊敗德國，首度在奧運打進4強。

美國隊超級球星Kevin Durant終於大發神威，全場斬獲29分，並有4次助攻，Jayson Tatum也攻下13分，兩人的火力足夠抵銷西班牙「金童」Ricky Rubio的狂砍38分。

3屆奧運冠軍衛冕隊下一戰將對上澳洲與阿根廷的勝隊，爭取周六金牌戰的門票。以94比70大勝德國的斯洛維尼亞則將對上法國與義大利的勝隊。

由Gregg Popovich領軍的美國隊在熱身賽輸掉2場，又面臨陣前換將，A組首戰竟又輸給法國，吞下2004年以來的奧運首敗，但隨著比賽的進行，狀況漸入佳境，今天在最後兩節拉開分數，在奧運對西班牙拿下13戰全勝。

Rubio在第一節就攻下13分，幫助西班牙在美國一度取得7分優勢之下，以21比19取得領先，西班牙隨後打下39比29的領先優勢，但美國KD隨後發威，半場結束，43比43。

西班牙以63比69的6分落後局勢進入第4節，美國一度打出22比6的局面，穩住勝利。

【AFP授權】