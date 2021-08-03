白俄羅斯女將最快明飛往華沙　丈夫已逃往烏克蘭

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白俄羅斯短跑女將Krystsina Tsimanouskaya走進波蘭駐東京大使館，接受庇護。【AFP授權】

一名白俄羅斯奧運隊成員在波蘭駐東京大使館接受庇護，周二獲得安全前往華沙的機會，因為美國強烈批評了她的球隊試圖將她譴返回國。

Krystsina Tsimanouskaya說，如果她回到白俄羅斯，她會擔心自己的安全，並聲稱在她批評教練後，她的團隊試圖強迫她上飛機。

全球運動員組織同時呼籲國際奧會給予白俄羅斯的奧會組織停權處分，而國際奧會也表示將正式展開調查。

這位24歲的短跑選手在周一晚間抵達波蘭駐東京大使館後，在那裡過夜。波蘭當局在當天表示，在證實了綁架運動員的「犯罪企圖」後，波蘭已經給了她人道主義簽證。

波蘭總理Mateusz Morawiecki在Facebook上提到：「我們已確保Krystsina Tsimanouskaya在波蘭駐東京大使館的安全，如有必要，我們將為她提供持續選手生涯的可能性。」

波蘭反對派Pavel Latushka在推特上提及，這名運動員將留在波蘭駐東京大使館，直到前往華沙，最早可能在周三。

她的丈夫Arseny Zdanevich則告訴《法新社》，他已經逃離白俄羅斯，並希望「在不久的將來」與妻子團聚。這位 25 歲的健身教練在烏克蘭通過電話說，「我相信我在那裡不安全。」

200公尺參賽者齊Tsimanouskaya批評白俄羅斯團隊強迫她參加接力賽。她說在經過抗爭後，遭到被試圖強行譴返的待遇。

自去年選舉後爆發大規模抗議活動以來，白俄羅斯強人Alexander Lukashenko一直在打擊任何形式的異議，引起西方的反彈。

2千多名白俄羅斯體育界人士簽署了一封公開信，呼籲舉行新的選舉和釋放政治犯，Tsimanouskaya正是其中一人。

波蘭是Lukashenko政權的堅定反對方，並已成為越來越多白俄羅斯政權反對者新的家園。【AFP授權】