179名LGBTQ選手在東奧　同性戀酒吧老闆：更美好的世界

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同性戀酒吧「Kusuo」老闆增田五雄（Itsuo Masuda）【AFP授權】

東京上1次舉辦奧運會是在 1964 年，當時16歲的增田五雄（Itsuo Masuda）飽受自身性取向折磨，他深感沮喪。今年，他目睹了公開的同性戀和跨性別運動員自豪地比賽。

現年73歲的增田是1名男同性戀者，也是同性戀酒吧「Kusuo」的老闆。Kusuo是東京LGBTQ區的知名場所，那裡曾接待過皇后合唱團（Queen）的主唱Freddie Mercury。

「我欣賞男人，但我不知道這與我的性取向有關，我為此感到非常困擾，我經常寫信給我母親說我想死，這讓她一直哭。」增田說。

本屆東京奧運被描述為至今為止最多樣化的奧運會，根據OutSports報導，有破紀錄的179名LGBTQ選手參加東奧。

東京目前處於緊急狀態，增田只能獨自在酒吧觀看比賽。他很高興看到從童年到現在這段時間，世界對於性取向看法的改變，甚至比上屆奧運會有所改善。

增田告訴法新社：「我們生活在1個美好的世界，我們可以做出選擇，沒有什麼可以感到羞恥的。」

奧運會舉辦之際，日本LGBTQ社區的許多人都在積極爭取權利。在奧運會之前，抗議人士表示，日本正處於「轉折點」，他們希望奧運會有助於激發對反歧視法案的支持。

【AFP授權】