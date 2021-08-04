增加新項目　東京奧運仍難吸引年輕觀眾

Newsfrom Japan



滑板選手Sky Brown【AFP授權】

東京奧運增加增加了滑板、衝浪、運動攀登等項目，希望能吸引年輕觀眾，但就算奪下眾多獎牌，也還不足以吸引日本年輕人的關注。

滑板在22歲的堀米雄斗雄斗為日本贏得史上首金，西矢椛成為日本最年輕的奧運金牌後，於週三繼續公園滑板賽，日本再度有好表現，19歲的四十住櫻奪金，12歲的開心那摘銀。

但對鯵坂衛宮（音譯）與他的同學來說，在電視上看奧運不是首要之務。

現年13歲，在接近部分東京奧運場館處與朋友一起踢足球時接受《AFP》訪問的鯵坂表示：「我身邊沒有人在討論奧運。」

「我比較會看YouTube，跟朋友一起打電動。」鯵坂說，他也說只打算在電視上看奧運足球賽，但也跟朋友說：「世界盃好看多了，對吧？」他的朋友點點頭。

早在日本開始在新項目奪排，包括衝浪贏得銀牌與銅牌前，民調顯示出年輕世代對奧運較無興趣。根據2019年的NHK所做的調查，20幾歲受訪者中有63%表示他們對奧運「有一些」或「非常」有興趣，相較之下60幾歲的世代，有85%做此回答。

「我不是不喜歡奧運，但對我來說，奧運重要性沒那麼高，也沒有覺得很想看轉播。」在東京的某處攀岩運動場中，24歲的網路工程師川崎遼（音譯）接受《AFP》訪問時說。

「休假的時候我會找地方旅行，去泡溫泉，或是看電影。有更多時間的話，我大概會看一下奧運吧。」川崎說。

大阪體育大學校長原田宗彥認為，新型冠狀病毒疫情是「年輕人對奧運興趣低落的因素之一。」疫情迫使奧運延期1年，大部分比賽不開放觀眾進場，讓年輕人沒有現場觀賞自己最愛的運動的機會。

13歲的國中生藤原晃生（音譯）說，無視疫情仍堅持舉辦奧運的決定，讓他轉而反對奧運。

原田表示日本年輕世代對運動的興趣依舊相對高：「但他們對奧運明顯興趣低落，部分也是因為年輕世代有其他各種娛樂。」

立命館大學教授市井吉興表示，老一輩的日本人在1964年東京主辦奧運後，對奧運有情感上的連結，但現在的年輕日本人缺少這樣的連結。

【AFP授權】