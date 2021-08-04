女400欄奪金　McLaughlin破世界紀錄

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Sydney McLaughlin（左）與Dalilah Muhammad（右）慶祝奪牌。【AFP授權】

Sydney McLaughlin週三在奧運女子400公尺跨欄決賽中，以0.12秒差距擊敗勁敵Dalilah Muhammad奪下金牌，也打破自己在6月才剛創下的世界紀錄。

McLaughlin跑出51秒46成績，以0.44秒差距打破自己6月在美國國手選拔賽創下的51秒90世界紀錄。

2016年奧運金牌與現任世錦賽冠軍Muhammad，今天決賽則以51.58秒成績衝線摘下銀牌。荷蘭Femke Bol則以52秒03成績拿下銅牌。

「真棒的比賽。」McLaughlin說：「我很高興能慶祝這場非凡的比賽，代表我的國家出賽。」

這是21歲的McLaughlin與31歲的Muhammad又1場精彩破紀錄對決。Muhammad在2019年的美國選拔賽中擊敗McLaughlin，並創下世界紀錄，隨後在2019年世錦賽以些微差距再擊敗McLaughlin奪金，並再刷新世界紀錄。

McLaughlin在6月的美國選拔賽中擊敗Muhammad復仇，打破世界紀錄。今天2人又雙雙跑出比原本世界紀錄更快的成績，最後McLaughlin奪下金牌。

在跨過最後一欄時Muhammad暫居領先，但McLaughlin隨後衝刺超越。McLaughlin說：「還有1道欄的時候我看到Dalilah在我前面，我只是想著『跑好自己的比賽。』」

「比賽是在第7道欄才真正開始，我只想要拚盡全力。」McLaughlin說：「重點是相信自己的訓練，相信自己的教練。」

【AFP授權】