不讓開心那、Brown創紀錄　四十住櫻奪金

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四十住櫻（右）摸Sky Brown（左）的頭【AFP授權】

日本選手四十住櫻週三在女子公園滑板項目奪金，讓隊友開心那、英國Sky Brown無法寫下最年輕奧運金牌紀錄，也維持日本在滑板項目的宰制。

19歲的四十住櫻決賽有流暢的第1回合，最後以60.09分奪金。12歲的開心那以59.04分摘銀，準決賽第2高分的13歲英國選手Brown第3回合沒有失誤，但56.47分只能拿到銅牌。

世界第1的15歲好手岡本碧優準決賽跑出第1名分數，但3次上場都有跌倒，最後只名列第4。

日本在街頭滑板項目男女都奪金，如今又搶下女子公園滑板賽金牌，目前滑板項目發出的9面獎牌中，有5面由日本選手奪下。這還不計在日本出生，母親是日本人的Brown。

Brown現年13歲又28天，開心那更只有12歲又343天，2人原本要挑戰奧運史上最年輕金牌。目前紀錄是1936年跳水女子3米彈板金牌，年僅13歲又268天的美國選手Marjorie Gestring奪金。本屆奧運最年輕，則是街頭滑板金牌，年僅13歲又330天的西矢椛。

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