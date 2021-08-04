回國班機酒後脫序　澳洲奧會批評選手

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數名澳大利亞奧運國手在從東京返國的班機上，醉到嘔吐、打擾同機乘客，對此澳洲2020東京奧運代表團團長Ian Chesterman表示，他們的行為讓全代表團蒙羞。

Chesterman表示這些成員的行為「完全無法被容許」，他也說：「我對此相當不高興，因為少數幾個人傷害了非常堅強的團隊的聲譽，這個團隊非常光榮地代表我國。」

Chesterman證實日本航空置信澳洲奧會，抱怨週五抵達雪梨的班機上的選手行為：「JAL通知我們，有團隊成員過量飲酒，沒有回應機組人員的請求，打擾其他乘客。這樣的行為顯然不能被容許，也不符合代表團的高標準。」

Chesterman表示只少有1名選手在廁所嘔吐到10小時航程的剩下時間廁所都無法使用，但他無法證實選手遭機組人員拒絕提供更多酒類後，自己搜刮飛機上酒精飲料櫃的傳聞報導。

他也表示有9項運動共49名選手搭乘該班機，但主要的麻煩製造者是橄欖球隊與足球隊成員。

Chesterman表示主管機關正在決定懲處：「他們非常嚴肅看到此事，這對我們來說很重要。」他也表示選手都因為奧運期間嚴格的防疫限制，毫無疑問非常緊繃。

紐西蘭奧運國手同樣被指控在從東京返國的班機上有脫序行為，包括醉酒，朝著機組人員亂丟用過的口罩，違反防疫規定。媒體報導甚至有駕駛人員從駕駛艙內出來要求選手不要製造騷動。

但紐西蘭奧會為選手辯護，該會發言人Ashley Abbott說：「我們都能明白，在多年訓練與壓力非常大的奧運賽事後，部分選手想要在接受2週隔離前與隊友一起慶祝。我們還沒有收到來自航空公司的申訴。」

對於紐西蘭國手是否因為違反防疫規定接受調查，Abbott則並未回應。

【AFP授權】