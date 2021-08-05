女子200公尺銀牌　Mboma再啟雙性人爭論

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Christine Mboma慶祝奪得銀牌。【AFP授權】

耐米比亞短跑女將Christine Mboma年僅18歲就已經有1面奧運銀牌入帳，讓人期待她在田徑界光明的未來，如果她能獲得允許繼續參賽的話。

週二她在東京奧運有最受矚目的表現，在眾星雲集的女子200公尺賽跑上以21秒81成績奪下銀牌，是新的未滿20歲世界紀錄。

同樣來自耐米比亞，也年僅18歲的Beatrice Masilingi，也在首次大賽就闖進200公尺決賽，最後取得第6名成績而受到關注。

不過這2位女性選手的出賽，也重啟田徑場上對於出生時就有高睪固酮分泌量的女性出賽規範的爭論。

Mboma與Masilingi都有性別分化障礙，也就是一般俗稱的雙性人。根據世界田徑總會現行的規則，這2名短跑選手罕見的生理被認為會讓他們在從400公尺到1英里賽跑之間的項目有優勢，與2屆奧運女子800公尺金牌南非Caster Semenya的問題相同，她今年因此無法來到東京挑戰衛冕。

Semenya拒絕使用藥物控制睪固酮的分泌量，以參加自己主攻的項目，她在與世界田徑總會的法律戰中已經2度落敗。

Mboma與Masilingi開季時原本瞄準要在400公尺項目出賽，他們初期創下的時間被認為有機會在東京奧運問鼎。

耐米比亞奧會上個月表示，在本季稍早於義大利進行訓練接受檢查之前，2名選手與他們的家人、教練都不知道他們有性別分化障礙。在得知她們因此無法參加400公子項目後，2人決定轉戰200公尺。

在里約奧運女子800公尺奪下銀牌的性別分化障礙選手Margaret Wambui相信，解決的方法之一是世界田徑總會獨立出專門讓性別分化障礙選手參加的項目。

女子200公尺名列第4的牙買加名將Shelly-Ann Fraser-Pryce被問到對這2名耐米比亞選手於女子200公尺決賽出賽的看法時表示：「如果她們獲准參賽，那我也不能怎樣。我沒有想這些，我只是來比賽的。」

但也有人認為，世界田徑總會也應該要把200公尺納入禁止性別分化障礙選手自由參賽的項目清單中。

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