世界最老鐵人　看奧運學秘訣

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稻田弘展示自己贏得的獎牌。【AFP授權】

日本鐵人稻田弘觀戰東京奧運比賽，希望可以從這些選手身上學到一些秘訣，明年以90歲高齡參加鐵人三項世界錦標賽時可以用得上。

「有許多可以學習的，我應用到自己的訓練上結果有用！很開心。」這位現年88歲的選手在日常訓練結束後向《AFP》表示。

東京奧運在嚴格的防疫規定下舉行，幾乎所有比賽都禁止觀眾進場，但這沒有讓稻田失去興趣：「我還是看得很高興。」

11月要滿89歲的稻田已經是年紀最長參加鐵人三項比賽的金氏世界紀錄保持人，鐵人三項包括3.86公里的游泳，180.25公里的自由車，以及42.2公里的馬拉松跑步。

在他所屬的年齡組已經3度獲勝的稻田，對這項運動投入程度之深，他甚至把奧運比賽畫面錄起來，看的時候分析選手的動作。

這是稻田第2次看到在東京舉行的奧運，1964年首度舉辦的時候，他還是NHK的記者。不過他表示當時氣氛完全不同，該屆比賽對日本來說是展現他們科技實力的時候，像是新幹線的子彈列車。

「當時沒有人不看奧運。」稻田說，他也坦承自己曠職看奧運，大家都黏在辦公室、市政府大廳、電器行的彩色電視機前，因為不是每個人家裡都有電視。「我認為當年奧運成為經濟起飛的轉捩點」

不過今年賽前民調顯示，日本大部分的人因為疫情的關係反對舉辦奧運，就連稻田自己都坦承他對於是否該舉辦奧運也有所懷疑：「不過現在奧運開始了，我看比賽的時候開心地流下眼淚。」

稻田利用嚴格的訓練表上空閒的時間觀賞奧運，他早上6時就開始游泳，之後騎數個小時的自由車。他的飲食也設計得要讓自己維持戰鬥體態，大部分是魚、蔬菜、味增湯、海藻、納豆。

儘管他現在的生活奉獻給運動，但稻田很晚才投入鐵人三項，一直到60歲退休照顧生病的妻子後才學會游泳。而他第1次參加地方性的短程三鐵比賽時已經70歲了。快80歲才真正參加距離較長的鐵人三項。

「鐵人三項成為我的痴迷。」稻田說，尤其是在他妻子過世後：「我有的就只有三鐵了。」

花了數年的時間接受教練訓練，2012年稻田終於在夏威夷舉辦的鐵人三項世界錦標賽，在自己的年齡組首度奪勝，當時他80歲，繳出15小時38分鐘25秒成績。

3年後稻田再度嘗試，但他在終點線前2次跌倒，晚了5秒而不被認定完賽。在這次的失望後，他說「臉書上來自外國我不認識的三鐵選手的鼓勵訊息湧進。」讓他決定自己必須再試一次，「就算跌倒也要繼續往前爬。」

第2年他再參賽，然後又在2018年參賽，以85歲又328天之齡成為最老的鐵人三項完賽者。而這還沒有結束，他打算明年滿90歲後再度參賽。

「我說這些話大家會笑我，但是我現在在過我的青春歲月。能活動就讓我感到開心，我感受到活著的喜悅，尤其是我這個年紀。」

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