美接力遭淘汰　名將Lewis：難堪

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Cravon Gillespie在比賽結束後的反應。【AFP授權】

美國奧運田徑場上再失利，2019年世錦賽奪下400公尺接力勝利，被看好奪下21年來奧運首金的他們，週四未能取得晉級決賽資格，被美國名將Carl Lewis批「難堪。」

由Trayvon Bromell、Fred Kerley、Ronnie Baker、Cravon Gillespie組成的美國接力隊，在預賽跑出38秒10成績，在分組名列第6未能晉級。Kerley與Barker之間交棒不順，以及Gillespie表現不佳，都是美國遭淘汰的因素。這是史上第1次美國男子400公尺接力未能闖進奧運決賽。

這最新的失利引來美國退役短跑名將Lewis的批評，他在社群網站上表示：「美國在男子接力能犯的錯都犯了。接棒系統錯了，選手放在哪一棒也錯了，而且很明顯沒有領袖。這整個很難堪，代表隊比AAU（業餘運動聯盟）的小孩還糟，這完全不能接受。」

1992年美國接力金牌成員Leroy Burrell也說：「我無話可說。」

美國接力隊成員自己也無法解釋到底哪裡出了錯，Gillespie說：「老實說，我也不確定哪裡出問題。我們當然要在下次世錦賽跟奧運提升表現，因為這不能被接受。」

Baker則認為問題出在練習不足：「我們所有人速度都很快，Fred有9秒8，我也能跑9秒8，但要在只有幾次練習的情況下把這些成績完美地加起來，這很困難。」

【AFP授權】