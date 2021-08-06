強制短跑選手返國 兩白俄羅斯教練喪失東奧資格

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（法新社東京6日電） 東京奧運官員今天表示，白俄羅斯短跑選手齊瑪諾斯卡雅日前批評代表隊官員，兩名白俄羅斯教練為此強制她搭機返國，國際奧會今天撤銷他們的東奧通行證。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）表示，已經取消西馬克（Artur Shimak）與邁舍維奇（Yury Maisevich）的認證，他們已經離開東奧選手村。

國際奧會本週表示，正在調查這兩名白俄教練涉及強制齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）返國一案。齊瑪諾斯卡雅為了避免遭強制送上返國飛機，1日在東京羽田機場尋求日本警方的保護。

齊瑪諾斯卡雅說，她擔心如果被強制送回白俄，她的性命可能會不保。白俄羅斯去年舉行引發爭議的大選，讓強人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）再度掌權後，國家出現政治動盪，異議人士遭鎮壓。

有2000多名白俄體壇人士簽署一封公開信，呼籲政府舉行新的選舉並釋放政治犯，齊瑪諾斯卡雅是連署人之一。

不過，齊瑪諾斯卡雅是在Instagram發布影片批評教練未事先告知、便要她參加一場比賽後，遭教練強制搭機返國。

國際奧會表示，這兩名白俄教練「將有機會表達意見」，但「為了維護仍在東奧的白俄選手福祉」，國際奧會撤銷他們的認證。