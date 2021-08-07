籲落敗勿立即訪問　Manuel：沒有你們需要知道的

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Simone Manuel(右1)。【AFP授權】

美國女子游泳選手Simone Manuel週六表示，比賽落敗的選手不應該在賽後立即接受媒體訪問，因為這時候的選手「心理與情緒上都很疲憊。」

運動員的心理健康日漸受到重視，Manuel表示菁英選手在不佳的比賽結果後「沒有義務為眾人付出全部心力。」

「請停止在選手失望的表現後，在他們有機會消化之前就馬上進行訪問的行為。」Manuel在社群網站上表示。「相信我，他們都拚盡全力了，在那當下沒有什麼其他人需要知道的事情。」

Manuel在東京奧運的表現不如預期，不像上屆在里約贏得2金2銀，成為奧運史上第1位贏得個人項目金牌的黑人游泳選手時那麼出色。

24歲的Manuel在東京奧運最後只拿到1面接力銅牌，在未能晉級50公尺自由式決賽後強忍淚水。她當時向記者表示：「我有上場去在可能失敗的情況下盡力嘗試的勇氣。」

Manuel表示如果他們失利後拒絕媒體受訪，就可能被貼上「輸不起」的標籤，但他們往往不在能接受媒體訪問的心理狀態。

「把我們當成有情緒的人類。」Manuel說：「要在試著消化大家已經看到你無法達成努力了這麼久，在最大的舞台上想達成的目標這件事的同時，還要回答一連串問題，這在心理與情緒上都讓人疲憊。」

Manuel在6月的美國奧運國手選拔賽中透露，自己正在克服心律不整、失眠、憂鬱、焦慮與疲勞的問題。

【AFP授權】