疫情下的奧運　英奧會主席：證明質疑是錯誤的

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奧運閉幕式煙火。【AFP授權】

英國奧會主席Hugh Robertson接受《AFP》訪問時表示，在疫情中成功地舉辦東京奧運，證明質疑者是錯的。而前國際奧會行銷部長Michael Payne則表示，這是眾人合力完成的奇蹟，將為未來帶來樂觀與希望。

這是第1次延後1年舉辦，大部分比賽都沒有開放觀眾進場的奧運，但參賽者還是有出色的表現，似乎毫不受現場欠缺觀眾的氣氛影響。原本高度抱持懷疑的日本民眾，也逐漸接受奧運在自己的城市裡舉辦，就算他們無法親臨現場觀賞。

英國奧會主席Robertson表示，許多質疑是否該如期舉辦奧運的質疑者，都已經知道自己錯了。「那些質疑者已經被證明是錯的。這個世界經歷了困難的18個月，但來自全球各地的選手們齊聚一堂，有令人難忘的表現。奧運在你可以想像到最具挑戰性的情況下舉行，而大會辦得很成功。」

前國際奧會行銷部長Payne則說，這次不尋常的奧運「成功舉辦絕對是奇蹟，能夠在全球疫情中舉辦奧運，這是日本完成的奇蹟，國際奧會與全體選手完成的奇蹟，他們給了大家對未來的樂觀與希望。」

被問到這是否是國際奧會曾面臨過最大的危機時，Payne則指出1980年代初期國際奧會曾有存在危機，沒有資金，也沒有城市想舉辦：「看看今天，這屆的奧運，儘管在疫情中舉辦但還是無比成功，看到精彩的運動，看到新加入奧運的運動項目大受好評，選手的表現也都比你希望看到的更好。」

Payne很遺憾觀眾無法進場觀賞奧運，但也說：「日本開始贏得金牌，電視收視率也飆破表，這是20年來日本最高的收視率，所以日本民眾還是在自家客廳裡永寶奧運。很可惜他們不能在現場觀賞奧運，但是跟志工聊過之後，他們都說這還是很神奇，還是很棒。」

【AFP授權／TSNA】