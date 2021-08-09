日本大量斬獲獎牌　福井：有助民眾支持奧運

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福井烈。【AFP授權】

日本奧會週日表示，日本在東京奧運有大量獎牌進帳，有助於讓奧運的舉辦獲得大眾支持，平息先前反對在疫情中舉辦奧運的聲浪。

因疫情延後1年的奧運中，日本贏得27面金牌，輕易地打破他們在1964年東京奧運與2004年雅典奧運寫下的單屆最多16面金牌紀錄。對此日本奧會專務理事、本屆日本奧運代表團團長福井烈表示：「我們相信選手們懇切的精神與全力以赴的表現感動了民眾。」

福井表示，日本民眾將選手們的努力解讀為他們對2020東京奧運能舉辦所傳達出的感謝之意，「這是我們最好的成績。」

奧運開幕前數個月的民調持續顯示出大部分日本民眾支持奧運取消或再延期。日本奧運代表團總監督尾縣貢表示，在7月23日開幕前，日本奧會「最擔憂的事情」是日本民眾會把這次奧運當成不必要的，「不過我想我們逐漸取得民眾的理解。」

隨著日本在從體操到棒球的各種項目奪得金牌，「在街上看到孩子與他們的父母在歡呼的人數也逐漸增加。」尾縣說，在選手村附近的大樓陽台也看到更多日本國旗。

在週日結束的東京奧運，在嚴格的防疫規範下舉行，包括大多數的比賽不開放觀眾進場，參賽者也都定期接受病毒檢測。東京確診數因為更具傳染力的Delta變種病毒株而逐日攀升，但奧運官方強調這些都與奧運無關。

日本最後奪得58面獎牌，其中柔道貢獻9金，在首次舉辦的滑板比賽中，於4個項目贏得3面金牌。尾縣說：「我們獲得非常接近30面金牌目標的成績。」

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