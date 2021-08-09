東京奧運落幕　朝日新聞再批賭博

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閉幕式後次日上午，工作人員在國立競技場整理場地。【AFP授權】

克服各種困難的東京奧運正式落幕，最後雖然得到許多稱讚，但也還是有批評的聲音。包括官方合作夥伴《朝日新聞》週一再批東京奧運是拿人命賭博。

對於本屆奧運，官方當然是一致稱讚，表示奧運在這個困難時刻為世界帶來希望、提振精神，而沒有造成大規模疫情爆發。國際奧會主席Thomas Bach就在閉幕記者會上表示：「本屆奧運是體壇團結力量的強力展示。」

不過在無論東京或其他地方都還有疫情爆發的情況下，本屆奧運的舉辦依舊有爭議。身為官方合作夥伴，但在5月底率先呼籲停辦奧運的《朝日新聞》週一指出，這個花了150億美元舉辦的奧運，是拿人命賭博。

根據該報過去2天民意調查的結果，有56%日本民眾支持舉辦奧運，反對舉辦的比例降到32%。但也只有32%的受訪這表示他們認為這屆奧運是「安全的」，有54%不認為如此。

2020東京奧運永遠都會是與眾不同的奧運，從去年史無前例的延期1年決定，一直到各種防疫規範，包括成為史上第1次大部分比賽不開放觀眾進場的奧運。

儘管如此，奧運開始後到處都可看到跡象顯示，日本民眾可能改變了賽前反對舉辦的看法，包括數千人聚集在國立競技場外觀賞開幕式煙火，奧運五環標誌也是熱門拍照景點。在公開道路舉辦的比賽，民眾還是不顧政府呼籲在路旁觀戰，日本各地的奧運紀念品商店也出現購物人潮。

週一日本各大報社論，大部分呈現出為選手致敬的主題，例如《讀賣新聞》就「大力讚揚拚盡全力在奧運綻放光芒的選手。」

此前雖然有對於疫情與延期可能對選手造成影響的擔憂，但本屆奧運除了部分高知名度選手成績不佳之外，整體選手表現還是相當精采，包括成功引進數種新運動項目。

疫情的陰影確實在初期籠罩著奧運，也有數名選手因此無法實現奧運出賽的夢想，但大多數選手還是很高興奧運有舉行。

奧運對日本體壇來說也是一大勝利，他們奪下創紀錄的27面金牌，日本奧會官方表示大量獎牌進帳讓大眾更支持奧運的舉辦，但在這背後日本也面臨奧運其間疫情持續升溫的危機。

不過對某些人來說，精彩的運動賽事足以掃除對疫情的擔憂。21歲的大學生後藤令太（音譯）向《AFP》表示：「我本來是有一點擔心疫情，但到了最後，奧運不但照亮日本，也照亮全世界。」

【AFP授權／TSNA】