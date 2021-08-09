告別東京　奧運前進巴黎

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巴黎民眾聚集艾菲爾鐵塔觀賞東京奧運閉幕式【AFP授權】

再見了東京，巴黎你好。

週日數千民眾在巴黎艾菲爾鐵塔的影子下開派對，觀賞2020奧運閉幕式，並慶祝法國首都將舉辦2024年奧運，與這屆在嚴格的防疫規定下，大部分比賽在空蕩蕩的場館舉行的東京奧運形成強烈對比。

「在情感方面的層次，這場我想起2012與2016奧運，整個場館都與你同在，為你加油，非常感人。」有在東京奧運出賽的法國柔道明星Teddy Riner表示。

巴黎群眾為東京奧運代表團成員歡呼，在過去2週賽事精華於現場大螢幕上播放時，22歲的民眾Alix向《AFP》表示：「我錯過大部分的奧運，因為我晚上要工作，很高興能再次看到這些時刻。」

開幕式法國掌旗官，體操選手Samir Ait Said則說：「看到民眾很感動，我們剛歷經了有點不同的奧運。這讓我充滿動力，我之前受傷，但是已經想要開始訓練了。」

巴黎奧運籌委會主席Tony Estanguet表示，下屆奧運不會因為本屆奧運延後1年而有所延誤，目前一切都按照原本的時間表進行：「目前所有的跡象都是綠燈。」

整個活動唯一的問題是，因為現場風太大，最後主辦單位決定不在艾菲爾鐵塔頂端升起巨大的法國國旗。現場一名參與活動的學生Gaelle表示：「如果有升起國旗的話一定很壯觀。」

【AFP授權／TSNA】