東京帕運不開放觀眾 國際帕運主席：不會構成阻礙

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（法新社東京18日電） 國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）今天表示，東京帕運沒有觀眾將是「挑戰」，但是他有信心，將吸引比以往更多的人關注這項賽事。

東京帕運將在24日揭幕，之後閉門進行各項賽程，此前東京奧運暨帕運組織委員會與國際帕拉林匹克（IPC）等本週討論決定，基於防疫考量，比照東京奧運禁止觀眾入場。

帕森斯表示，禁止觀眾入場的決定將造成「我們無法把造成的影響降到最低」，但他認為全球電視機前的觀眾將會高度關注帕運。

他說：「當然，比賽現場沒有觀眾的情況是一項挑戰，但我們認為，透過轉播，我們將吸引超過40億人，所以我仍深信，帕運觸及的觀眾將是令人難以置信的，我們將吸引比以往更多的國家與觀眾。」

帕運揭幕前夕日本疫情加劇，由於更具傳染力、最早在印度發現的病毒變異株Delta肆虐，近日當地的每日新增確診超過2萬例。

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