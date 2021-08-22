德國跳遠名將盼在東京帕運再創世界紀錄

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（法新社東京22日電） 有「刀鋒跳者」（Blade Jumper）稱號的德國身障跳遠好手雷姆（MarkusRehm），目標在東京帕運打破他早前創下的世界紀錄，且他相信比賽場地的快速跑道能幫助自己達成目標。

雷姆是身障運動界最知名明星之一，他6月才以14公分之差打破自己原本保持的T64級跳遠世界紀錄，創下8公尺62的新紀錄。他以這樣的絕佳狀態來到本屆帕運參賽。

雷姆這項紀錄已足以在1992年以來的歷屆帕運奪下金牌，但他有信心在24日開幕的東京帕運還能跳得更遠。

早前結束的東京奧運在田徑賽部分創造了3項世界紀錄，包括在女子三級跳遠項目。雷姆現在冀望比賽場館的彈力跑道能帶給自己助力。

他今天告訴記者：「我聽說是快速跑道，對跳遠很有利。在奧運賽時，三級跳遠出現世界紀錄；帕運若出現類似消息會很棒。」

雷姆希望達成連續3屆帕運摘下跳遠金牌的目標，那也將會是他生涯第4面奧運金牌。他曾和德國隊友在2016年里約帕運奪得男子4x100公尺接力賽冠軍。

雷姆坦言，要在帕運打破自己創下的世界紀錄有難度，但他感覺已經準備好了。

雷姆說：「為了這一天，我的教練已盡一切努力來讓我做好準備。我絕對會嘗試挑戰8公尺62（紀錄）。我想我今年狀態真的很好。我總是嘗試以最佳狀態參加每年最主要比賽。」

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