日本疫情擴大 東京帕運防疫升級

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（法新社東京22日電） 東京帕運將於8月24日開幕，日本正在對抗破紀錄確診人數攀升。組織委員會今天表示，將把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定升級，包括加強篩檢與限制行動。

組織委員會表示，8日落幕的東京奧運從7月1日起通報547起相關人士確診，而帕運還有2天揭幕，相關人士卻已有131起確診。

即使東京都等多個地區都宣布緊急事態，日本全國近幾天仍每天都通報超過2萬5000起確診病例。

帕運與先前奧運同樣都有防疫腳本，包括必須配戴口罩、運動員每日篩檢並限制行動。

不過，東奧組織委員會事務總長（秘書長）武藤敏郎今天表示：「有必要強化防疫對策。」

升級的防疫措施包括，帕運的日本在地工作人員過去每4天接受篩檢，將更改為每天篩檢。而在隔離14天之後，部分參加者原本可以搭乘大眾運輸工具並自由活動，未來都將取消。

武藤敏郎表示：「我們要求他們在會場裡或下榻旅館用餐，必須獨自用餐、不可對話。可以造訪的場所也僅限工作相關。」

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