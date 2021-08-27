東京帕運無臂神箭手蓄勢待發：我感覺像超人

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USA’s Matt Stutzman competes in the men’s archery individual ranking round during the Tokyo 2020 Paralympic Games at the Yumenoshima Park archery field in Tokyo on August 27, 2021. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

（法新社東京27日電） 美國「無臂射手」斯圖茨曼（Matt Stutzman）曾出演Netflix紀錄片，是全球最著名運動員之一。他在里約帕運錯失獎牌，這次東京帕運挑戰雪恥，自稱感覺非常好，「就像超人」。

斯圖茨曼是2012年倫敦帕運的男子複合弓銀牌得主，2016年里約帕運僅止步16強，這次以更輕盈身形再次挑戰。他出生就沒有雙臂，用腳持弓。

斯圖茨曼里於約帕運時體重103公斤，但已減重27公斤。他表示，今天在夢之島射箭場參加男子複合弓排名賽，面對攝氏35度高溫，感受到了減重的好處。

他告訴法新社：「我覺得還能再射300箭，感覺一點也不累，我準備好要出發了。」他雖然打破過去自身帕運紀錄，但在這場高水準的比賽僅排名第12。排名賽將決定之後淘汰賽的種子選手。

他仍成功晉級最後32強，明天將對決排名第21的印度選手斯瓦米（Shyam Sundar Swami）。

他笑說：「我感覺像是超人......但還差一點。」

斯圖茨曼開設推特帳號@ArmlessArcher，在社群網站檔案上宣稱「我做任何事情都用腳」，他也是一名自豪的單親老爸，育有3個兒子。

他談到14、13與8歲的3個兒子時充滿慈愛，但表示由於疫情，兒子只能留在愛阿華州的家中。

2015年奪下世界錦標賽冠軍的斯圖茨曼說：「這是我第一次不能帶家人參加帕運。」

他說：「我每晚都跟他們通話，感謝電子裝置還有Zoom這些神奇的東西，感覺他們都在我身邊。」

斯圖茨曼曾出演廣受好評的2020年Netflix紀錄片「帕運精神：鳳凰高飛」（Rising Phoenix），片中介紹帕運歷史，以及9名出色的帕運選手。

自從出現在紀錄片後，斯圖茨曼鼓舞了全世界數以百萬計人。

他說：「很榮幸出現在紀錄片裡，這給我機會，以正面方式述說我的故事。希望全世界看到我們做得到，能賦予他們動機去做得更好。」

© 2021 AFP

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