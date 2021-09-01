大滿貫美網拚衛冕＝大坂直美次輪可望輕鬆挺進

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（法新社紐約1日電） 大坂直美要在美國網球公開賽（US Open）力拚衛冕，在以直落二闖過頭關後，次輪將對上從會外賽打起的對手，她可望輕鬆挺進第3輪。

尋求生涯第5座大滿貫賽冠軍、盼在4年內第3度高捧美網女單金盃的大坂直美，第2輪將對上世界排名145，從會外賽打起的塞爾維亞女將達尼洛薇琪（Olga Danilovic）。

23歲的大坂直美這次名列大會第3種子，過去她未曾與20歲的達尼洛薇琪交手過。

另外，2017年曾在美網稱后的地主選手史蒂芬斯（Sloane Stephens），將面對17歲的同胞高夫（Coco Gauff）。就世界排名來看，高夫握有優勢，她目前排名23，比史蒂芬斯高了43個位置。

男單方面，大會第2種子、俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev），將對上世界排名57的德國選手卡帕菲（Dominik Koepfer）。梅迪維夫曾在2019年美網第4輪擊敗過卡帕菲。

而男單世界排名第3的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），則將遭遇法國選手馬納里諾（Adrian Mannarino）。西西帕斯因為常在比賽節骨眼喊暫停上廁所，且如廁時間過長，而頻遭對手抱怨。最近一次是本屆美網首輪出戰英國一哥莫瑞（Andy Murray）時，遭莫瑞抗議；兩週前的辛辛那提網賽，東京奧運金牌得主、德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）也有微詞。

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