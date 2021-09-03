美網 茲韋列夫、巴蒂晉級第3輪

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（法新社紐約2日電） 東京奧運網球男單金牌得主茲韋列夫與女單世界第一的巴蒂，今天分別在美國網球公開賽闖進第3輪。與此同時，美網舉辦城市紐約仍在努力從奪命風暴與瞬間洪水的侵襲中恢復正常。

颶風艾達（Ida）餘威驚人，1日晚間導致紐約地鐵淹水、道路變成小河。紐約市罕見宣布緊急狀態。

國家網球中心（National Tennis Center）附近街道四處可見被棄置的車輛，許多公路遭到封閉，艾許球場（Arthur Ashe Stadium）的觀眾席因此比平常空曠許多。

澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）今天在艾許球場，以6比1、7比5擊敗丹麥小將陶森（Clara Tauson）；第4種子的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）也在這座球場以6比1、6比0、6比3，痛宰西班牙選手拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）。

茲韋列夫是去年美網亞軍得主，兩週前剛在辛辛那提網賽封王。今天他以22分鐘拿下首盤，再用23分鐘拿下第二盤，最終共花了74分鐘奪勝。

拿下今年溫網女單冠軍的巴蒂，正試圖在美網收下生涯第3座大滿貫賽冠軍，今天她花了90分鐘直落二晉級。

巴蒂下一戰將對上美國女將羅傑斯（Shelby Rogers）或羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirstea）的勝方。

© 2021 AFP