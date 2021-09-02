大馬鉛球選手因遲到被取消金牌 國際帕委會說明理由

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（法新社吉隆坡1日電） 馬來西亞鉛球選手齊亞德日前在帕運鉛球決賽破世界紀錄，但到手的金牌卻被收回，原因是賽前報到遲到3分鐘，導致他被取消參賽資格，國際帕拉林匹克委員會（IPC）今天為此決定辯護。

齊亞德（Muhammad Ziyad Zolkefli）和其他兩位選手8月31日在東京帕運參加田徑F20級（學習障礙）鉛球決賽，儘管遲到仍獲准參賽，但事後他們遭取消資格，因官方認為他們賽前報到無端遲到，因此由排名第2的烏克蘭選手遞補金牌。

國際帕拉林匹克委員會發言人史彭斯（Craig Spence）說，一名裁判認為齊亞德「無故」遲到，馬來西亞隊提出上訴遭駁回。

史彭斯表示，烏克蘭選手現在「遭馬來西亞人謾罵」。他說：「很多人說烏克蘭選手偷走金牌，完全不是這麼一回事。烏克蘭選手跟這件事毫無關係，遲到的選手們才是重點。」

他也說：「許多馬來西亞網友在社群媒體大加撻伐，非常侮辱人，我認為這荒謬無理。」

他說，遲到的選手辯稱，他們沒有聽到集合的廣播，或聽不懂廣播所使用的語言，但史彭斯指出，其他選手都能準時抵達賽場報到。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，馬來西亞青年及體育部部長阿末費沙（Ahmad Faizal Azumu）表示，馬來西亞國家體育委員會已奉命調查此事。他並說，對於齊亞德的金牌遭取消「感到失望」。

他接受馬國「星報」（The Star）訪問時說：「運動員等了5年，卻因為晚了不到5分鐘，就讓他們的希望和精神被摧毀…令人非常傷心。」

© 2021 AFP