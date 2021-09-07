奧運逆轉勝喬帥後脫胎換骨 茲韋列夫球技更上層樓

Newsfrom Japan





（法新社紐約6日電） 東京奧運四強賽後來居上擊敗第一種子喬科維奇（Novak Djokovic）、接著勇奪金牌之後，德國男網好手茲韋列夫（Alexander Zverev）來到美國公開賽，球技已經更上層樓。

這位24歲的美國公開賽（US Open）第4種子今天以6比4、6比4、7比6（9比7）拍落義大利小將辛納（Jannik Sinner），第7度闖進大滿貫賽八強，也是他最近5場大滿貫賽的第4次。

茲韋列夫接連拿下奧運以及辛辛那提網賽男單冠軍之後已連贏15場，締造生涯最佳紀錄，而其中最重要的一勝，莫過於他在東京奧運先輸1盤再逆轉擊敗喬科維奇之戰。

「諾瓦克（喬科維奇）那場比賽收穫很多，因為我原本落後，差點就要出局了。後來居上擊敗世界球王，而且是在第2盤被破發之後的11局贏了10局，確實讓我得到一些收穫。」

「我希望運用這個經驗，繼續在這裡有所發揮。」

茲韋列夫說，現在他在關鍵時刻遇到難打的球，有了有別以往的信心。

© 2021 AFP