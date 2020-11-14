時隱時現的北海道「夢幻橋」，或將成為永遠的幻影

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在北海道上士幌町，橫跨水庫糠平湖的TAUSYUBETSU橋樑，因不同季節湖水水量的增減而忽隱忽現，為此被稱做「夢幻橋」。今年，直至9月，水量依然很少，實為歷年之罕見。攝影師岩崎量示說，他來這裡拍照已有15年，但湖底的樹樁露出水面，橋墩下的植被也綠意盎然，這是過去10年裡不曾目睹過的光景。



TAUSYUBETSU橋樑（2020年9月，岩崎量示攝）

少雪少雨導致低水位

往年從4月開始，因冰雪融化等原因糠平湖的水位開始上升。在2018年，進入9月後橋完全沒入了水下。即使在雨量較少的2019年，橋身也有約一半浸沒在水中。而今年湖水水量少的主要原因，被認為是去年冬天少雪和今年夏天少雨的緣故。



整個橋墩都暴露於地面（2020年9月，岩崎量示攝）

曾經的鐵路橋，通過社交媒體廣受關注

TAUSYUBETSU橋樑長130公尺，高10公尺，為混凝土結構的拱形橋。1937年為開通國營鐵路士幌線，在當時的河川上修建了這座橋。後來，水庫糠平湖建成，橋樑沒入水中，所以鐵路線改遷別處，只有拱形橋留存至今。隨著水位的變化，隱時現的橋樑身姿由此被稱為「夢幻橋」。



湖面水位上升時，它就變成了「眼鏡橋」（2019年9月，岩崎量示攝）

TAUSYUBETSU橋樑由於入選北海道遺產並被用做JR鐵路公司的宣傳海報而引發人氣，最近又頻頻出現在社交媒體上，因而知名度大增，吸引著日本全國各地的遊客及攝影師紛至沓來。



橋和遼闊的天空（2019年5月，岩崎量示攝）

新冠疫情下，遊客人數受到限制

通往TAUSYUBETSU橋樑的林中道路限制普通人通行，不過當地的NPO法人東大雪自然導覽中心開辦有遊覽參觀團業務。今年由於受到新型冠狀病毒疫情的影響，舉辦者減少了參團人數，但據說全國各地諮詢的人很多，人氣之高，以至於他們不得不謝絕其中的一部分申請者。



猶如遺跡般的美景（2020年5月，岩崎量示攝）

風蝕老化中，或許大限將至

這座橋由於冬天結冰和風化的影響，老化不斷加劇，3年前和今年4月相繼發生了崩塌。攝影師岩崎量示先生說，可以再看一眼TAUSYUBETSU橋樑殘存景象的日子，或許已經不多了。



一派朦朧神秘的景象（2020年7月，岩崎量示撮）

（STV札幌電視臺）

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