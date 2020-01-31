皇后陛下為何兩度落淚？皇室也需要工作方式改革
Newsfrom Japan社會
- 回憶30年前與皇后陛下的對話
- 相守相伴走過4分之1個世紀
- 皇室也需要工作方式改革
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30年前與皇后陛下的對話
週日觀看電視裡播放的慶祝天皇陛下即位的遊行儀式，我發現皇后陛下似乎眼含淚水，不禁感到吃驚。這是繼前一天舉行的國民慶典之後，皇后陛下再度落淚。說起來，皇室成員在公眾面前落淚是很罕見的事情。皇后陛下究竟為何動容呢？
皇后陛下第一次落淚是在週六舉行的國民慶典上，當時人氣組合「嵐」演唱祝賀曲，最後唱道：「別擔心，我會與你一起走下去。」一曲終了，皇后陛下的眼睛濕潤了。我想起了天皇陛下求婚時的那句話：「我會守護你一生。」
兩位的婚姻經歷了重重波折。30年前，年號剛從昭和變為平成之後，我曾經與皇后陛下在電話裡聊過一次。這次通話是皇后陛下唯一一次接受我的電話採訪，當時我在英國牛津大學一直追蹤皇后陛下的蹤跡，想要採訪這位皇太子妃的候選人。
關於與天皇陛下結婚的事，皇后陛下在電話中隻字不提，但明確表示不會辭去外務省的工作。我當時的判斷是，不從外務省辭職，則意味著她不會結婚。
與皇后陛下相守相伴至今的天皇陛下
然而4年後，天皇陛下與皇后陛下結婚的消息公之於眾。聽到天皇陛下說「雅子，我會用一生守護你」，皇后陛下改變主意的謎團在我心裡終於解開了。因為未來皇位的繼承人對自己做出了這樣的承諾，所以皇后陛下下定決心放棄外交官的事業，嫁入皇室。
嫁入皇室之後，皇后陛下的身體狀況不佳，過著長期療養的生活。一部分媒體對她的攻擊也比較過分。2004年，天皇陛下發言稱「有人否定雅子的人格」，我感到很震驚。這不僅是針對宮內廳的批評，也是針對皇室的批評。他獨自一人在抗爭，為堅守結婚時「用一生守護雅子」的承諾而抗爭。
4分之1個世紀所走過的這條道路，對於二人來說絕非坦途。但天皇陛下一直呵護著皇后陛下共同走到今天。國民慶典上皇后陛下的眼淚是不是在表達對天皇陛下的感激之情呢？在慶祝即位的遊行儀式上，日本各地的12萬國民聚集於此，對天皇陛下和皇后陛下表達了祝福。雖然過去有過抨擊皇后陛下的輿論報導，但國民最終接納了她。也許皇后陛下是因為感受到了國民的這份情意而落淚。
皇室也需要工作方式改革
事實上，也許只是因為一連串的國事活動結束，皇后陛下如釋重負，終於鬆了口氣而已。通過這些活動我也感受到，天皇陛下和皇后陛下的「工作」，個中辛苦真是令人難以置信。
天皇陛下59歲，皇后陛下55歲。天皇陛下與我同歲（嚴格說來是同一年級，但陛下是4月1日以前出生的，早一年上小學，所以其實我比他大一歲），而我已經在花甲之年退休，儘管還在繼續工作，但是相當悠閒，整天念叨著「比工作重要的事情太多了」。
但是，天皇陛下只是終於開始做他的本職工作而已，這工作要持續20年、30年之久。看上去也有些令人同情。14日的大嘗祭從傍晚開始一直進行到次日淩晨。對於花甲之年的身體來說還是有點吃不消吧。或許也到了需要考慮對皇室的工作方式進行改革的時候了。果真如此，我想關於舊宮家（也稱舊皇族，指脫離皇籍的11個宮家——譯註）的皇籍恢復以及女性皇嗣創設宮家的問題，現在至少可以提前進行討論了。
【撰文：富士電視臺解說委員平井文夫】
（刊載於FNN Prime online2019年11月15日，原文網址點這裡）
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