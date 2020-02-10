「奶爸」在日本：形象與現實相去甚遠

Newsfrom Japan

「奶爸」（ikumen）這個詞，2010年入選「U-CAN新詞與流行詞大獎」前10名，曾一度引發熱議。這個意指「參與育兒的男性」的詞語，從誕生之日起至今已有近10年時間了。 和10年前相比，如今似乎不太聽人說「奶爸」這個詞了。莫非這是因為日本丈夫參與育兒的意識大大提高，現已成為理所應當之事了嗎？下面就請計算社會科學和家庭社會學研究的專家、立命館大學的筒井淳也教授來給我們談談「奶爸」的變遷。 「奶爸」一詞改變了「理想父親」的形象 「奶爸」這個詞，最初是在怎樣的過程中誕生的呢？ 「隨著工作和勞動環境的變化，20世紀90年代後半期以來，越來越多的家庭單靠男性一個人的薪資難以支撐整個家庭生活。自然而然地，社會也朝著雙職雙收入的方向發展，人們的觀念逐漸發生改變，認為除了工作之外，家務和教育撫養子女也應該由夫妻共同承擔。」（筒井教授，下同） 在此背景下，為了進一步提高男性參與家務和照顧孩子的積極性，「奶爸」這個詞就應運而生了。 「語言有讓人聯想具體形象的力量。『奶爸』這個詞塑造出撫育子女的父親形象，並成為一種潮流，我覺得是好事。理想的父親形象，在一般人心目中，也從昭和時期（1926-1989年）的大男人主義父親發生了轉變不是嗎？」 但筒井教授也表示，「我們沒有資料能夠證明，現實中父親在家庭裡扮演的角色確實已經發生了很大變化」。