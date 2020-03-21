QR Code誕生秘辛：二維條碼之父為何願意開放專利？
Newsfrom Japan財經 技術
- 登錄網站或電子支付…QR二維條碼的應用場景不斷擴展
- 開發公司是愛知縣的明星製造業企業——電裝公司…靈感來自圍棋
- 手機的普及和開放專利成為QR二維條碼廣泛普及的契機…值得期待的未來又是怎樣
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日常生活中不可或缺的QR二維條碼
QR二維條碼被廣泛應用於網站登錄，最近又用於電子支付。
發明這種QR二維條碼的，是總部位於愛知縣的日本電裝公司技術人員。我們採訪了QR二維條碼之父，瞭解到了令人驚訝的開發秘聞。
QR二維條碼如今已是無處不在，在日常生活中的方方面面得到廣泛應用。比如電子支付、登錄網頁等。最近甚至還出現了在墓碑上張貼記錄著逝者資訊的QR二維條碼的服務。
QR二維條碼，其實是愛知縣的明星製造業企業電裝公司，早在25年前就已經發明出來了。
現在已從電裝公司的一個事業部獨立出來成立子公司，叫DENSO WAVE公司，總部位於愛知縣阿久比町。
QR二維條碼之父揭秘，發明契機是「圍棋」
我們請QR二維條碼的開發者原昌宏談談開發的契機。
DENSO WAVE首席工程師 原昌宏：
QR二維條碼還沒被發明出來的時候，我們的製造現場用條碼來管理零件。每次要連續讀取8-10個的條碼來獲取資訊。這樣做，工作效率太低，操作人員多有抱怨，表示幹得非常累。為此，我們決心開發一種一次能讀取大量資訊的編碼，於是有了QR二維條碼。
QR二維條碼，原本是為汽車工廠的零件管理開發出來的。
其內含的訊息量是條碼的200倍。其特徵是縱橫方向黑白相間的方塊，通過黑白線條不同排列組合來表達資訊。
只要用鏡頭讀取QR二維條碼就能打開網頁登錄網站，這是因為把網頁的網址資訊轉化成了這種黑白方塊。
而且，能被快速讀取也是QR二維條碼的特徵之一。其支援的文字量，如果按英文字母和數位算的話，最多可達4000字以上。
通過縮小方塊大小或放大QR二維條碼本身，只要是在文字數量範圍之內，可以製作出無數的組合圖案。
這種設計的靈感，據說源自原昌宏在午間工作休息時玩的一種「遊戲」。
原昌宏：
公司工作間午休的時候，我喜歡玩圍棋。在圍棋的矩陣網格中放置白子和黑子，能便利地表達資訊。這給了我帶來了靈感。
原來，靈感是「圍棋」。
以這種好玩心為契機發展出來的QR二維條碼，如今已廣泛普及到不可或缺的程度。其廣泛普及的背景，據說和當初的一個決斷有關。
原昌宏：
就算有了很多QR二維條碼，但如果基礎設施環境不完善也是白搭。而建設基礎設施不是單靠電裝公司一家就能夠完成的事情。因此，為了讓更多公司能加入進來，我們開放了QR二維條碼的專利。
抱著「先普及QR二維條碼」這種想法，電裝公司特意開放了專利。於是，QR二維條碼陸續被其他企業所採用。
再加上帶鏡頭的手機快速普及的原因，QR二維條碼出現爆發式增長。
甚至還擴大應用到與安全相關的場景，比如購物支付方式，替代投幣式存包櫃鑰匙等。
不斷擴展的應用場景…銀行、火車、無人超市
最近，其應用場景不斷擴展到各種領域。
鹿兒島銀行試驗引進的自動櫃員機（ATM），不使用銀行卡，只掃描記錄有使用者臉部資訊的QR二維條碼方式，再通過自動櫃員機內置鏡頭驗證，便可確認操作機器者是否為本人。
確認是本人就可以取出錢來，若非本人則無法取出。
東京都營地鐵公司則在駛入月臺的地鐵車廂門上貼了QR二維條碼。
當月臺的鏡頭讀取到這個QR二維條碼，防止乘客跌落軌道的月臺防護門就會自動開啟，形成聯動。
本來，要想實現月臺與車門的聯動，需要花費上千萬日元來改裝。而採用這種QR二維條碼方式，只需花費幾萬日元就能搞定，大大削減了運營成本。
誕生於愛知縣的此項發明，在國外也被廣泛應用。位於美國西雅圖州的無人超市「Amazon Go」，據說就是使用QR二維條碼來認證進入超市人員身份的。由於引進成本很低，在發展中國家，QR二維條碼正被廣泛用於員工證件等身份證件的識別。
用途還遠不止於此…開發者也很期待各種「超越想像的使用方式」
QR二維條碼從古老的圍棋獲得靈感而誕生，現已逐漸發展成為最先進的服務方式。作為開發者，原昌宏還期待它在哪些新領域發揮作用呢？
原昌宏：
發生災害時，讓個人持有記錄個人醫療資訊的QR二維條碼，這樣在避難場所等地，人們可以通過讀取二維條碼來接受適當的治療。我很期待今後能在類似方面發揮作用。我覺得今後大家發揮各自智慧，很可能發掘出更多用途，也許有些用途是我們從未設想過的。那就再好不過了。
（東海電視台）
（FNN Prime online 2019年12月14日刊登，原文詳見此處）
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