QR Code誕生秘辛：二維條碼之父為何願意開放專利？

日常生活中不可或缺的QR二維條碼

QR二維條碼被廣泛應用於網站登錄，最近又用於電子支付。

發明這種QR二維條碼的，是總部位於愛知縣的日本電裝公司技術人員。我們採訪了QR二維條碼之父，瞭解到了令人驚訝的開發秘聞。

QR二維條碼如今已是無處不在，在日常生活中的方方面面得到廣泛應用。比如電子支付、登錄網頁等。最近甚至還出現了在墓碑上張貼記錄著逝者資訊的QR二維條碼的服務。

QR二維條碼，其實是愛知縣的明星製造業企業電裝公司，早在25年前就已經發明出來了。

現在已從電裝公司的一個事業部獨立出來成立子公司，叫DENSO WAVE公司，總部位於愛知縣阿久比町。

QR二維條碼之父揭秘，發明契機是「圍棋」

我們請QR二維條碼的開發者原昌宏談談開發的契機。

DENSO WAVE首席工程師 原昌宏：

QR二維條碼還沒被發明出來的時候，我們的製造現場用條碼來管理零件。每次要連續讀取8-10個的條碼來獲取資訊。這樣做，工作效率太低，操作人員多有抱怨，表示幹得非常累。為此，我們決心開發一種一次能讀取大量資訊的編碼，於是有了QR二維條碼。

QR二維條碼，原本是為汽車工廠的零件管理開發出來的。

其內含的訊息量是條碼的200倍。其特徵是縱橫方向黑白相間的方塊，通過黑白線條不同排列組合來表達資訊。





只要用鏡頭讀取QR二維條碼就能打開網頁登錄網站，這是因為把網頁的網址資訊轉化成了這種黑白方塊。

而且，能被快速讀取也是QR二維條碼的特徵之一。其支援的文字量，如果按英文字母和數位算的話，最多可達4000字以上。

通過縮小方塊大小或放大QR二維條碼本身，只要是在文字數量範圍之內，可以製作出無數的組合圖案。

這種設計的靈感，據說源自原昌宏在午間工作休息時玩的一種「遊戲」。

原昌宏：

公司工作間午休的時候，我喜歡玩圍棋。在圍棋的矩陣網格中放置白子和黑子，能便利地表達資訊。這給了我帶來了靈感。

原來，靈感是「圍棋」。

以這種好玩心為契機發展出來的QR二維條碼，如今已廣泛普及到不可或缺的程度。其廣泛普及的背景，據說和當初的一個決斷有關。

原昌宏：

就算有了很多QR二維條碼，但如果基礎設施環境不完善也是白搭。而建設基礎設施不是單靠電裝公司一家就能夠完成的事情。因此，為了讓更多公司能加入進來，我們開放了QR二維條碼的專利。

抱著「先普及QR二維條碼」這種想法，電裝公司特意開放了專利。於是，QR二維條碼陸續被其他企業所採用。

再加上帶鏡頭的手機快速普及的原因，QR二維條碼出現爆發式增長。

甚至還擴大應用到與安全相關的場景，比如購物支付方式，替代投幣式存包櫃鑰匙等。