橡皮擦，擦出漂亮的富士山

能擦出富士山的橡皮擦引發熱議

一款以富士山為主題的文具產品引發熱議。

「富士山橡皮擦」（200日圓，不含稅）是普樂士公司的一款產品，原本只打算2019年7月銷售一批的，沒想到一上架就在SNS上引爆了話題，於是從12月5日起開始作為常規產品發售。





富士山在哪兒呢？這款產品以樹脂材料製作而成，中間的芯是白色的，週邊是藍色，擦著擦著白色部分就會露出真容，如果左右兩個角均勻擦拭，最後就會呈現出山的形狀，看起來像是山頂積雪的富士山了。

橡皮擦的紙套是以「和文化」為基調的燙金加工，有市松紋和七寶紋（市松紋：兩色相間的方格花紋；七寶紋：圓形不斷延伸的花紋。）等6種紋樣，這樣的設計外國人也會喜歡。據說為了擦起來手感好，還使用了添加多孔陶瓷粉的樹脂。





推特上有用戶上傳了自己擦過的橡皮檫的照片，是7月限量發售時購買的。看來想要擦出富士山的形狀，不僅需要時間，還要掌握竅門，研究如何擦出漂亮的富士山也是一種樂趣。

前段時間別人送給我的富士山橡皮擦

看來要擦出漂亮的富士山，還得下些功夫才行

Niiyan的富士山橡皮擦

為什麼想到要設計一款讓日本人躍躍欲試的富士山橡皮擦呢？另外，想要擦出漂亮的富士山形狀有什麼訣竅嗎？

我們向這款產品的發售商普樂士公司的負責人請教了這些問題。