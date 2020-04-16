橡皮擦，擦出漂亮的富士山
Newsfrom Japan生活
- 2019年7月限量銷售引爆話題，從12月5日起作為常規產品上架
- 創意的原點是「能否設計出一款讓人越擦越想擦的橡皮擦？」
- 負責人：「其實想要擦出漂亮的富士山，是有訣竅的。」
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能擦出富士山的橡皮擦引發熱議
一款以富士山為主題的文具產品引發熱議。
「富士山橡皮擦」（200日圓，不含稅）是普樂士公司的一款產品，原本只打算2019年7月銷售一批的，沒想到一上架就在SNS上引爆了話題，於是從12月5日起開始作為常規產品發售。
富士山在哪兒呢？這款產品以樹脂材料製作而成，中間的芯是白色的，週邊是藍色，擦著擦著白色部分就會露出真容，如果左右兩個角均勻擦拭，最後就會呈現出山的形狀，看起來像是山頂積雪的富士山了。
橡皮擦的紙套是以「和文化」為基調的燙金加工，有市松紋和七寶紋（市松紋：兩色相間的方格花紋；七寶紋：圓形不斷延伸的花紋。）等6種紋樣，這樣的設計外國人也會喜歡。據說為了擦起來手感好，還使用了添加多孔陶瓷粉的樹脂。
推特上有用戶上傳了自己擦過的橡皮檫的照片，是7月限量發售時購買的。看來想要擦出富士山的形狀，不僅需要時間，還要掌握竅門，研究如何擦出漂亮的富士山也是一種樂趣。
この間頂いた富士山消しゴム
綺麗な富士山にするにはもうちょい勉強しなければ〜 pic.twitter.com/J2M3fQQf5u— OKRA (@iamokura_2) November 3, 2019
前段時間別人送給我的富士山橡皮擦
看來要擦出漂亮的富士山，還得下些功夫才行
にいやんの富士山消しゴム???? pic.twitter.com/VAyaPCgOFn— いけやん☎︎ (@ikeda_aka) November 29, 2019
Niiyan的富士山橡皮擦
為什麼想到要設計一款讓日本人躍躍欲試的富士山橡皮擦呢？另外，想要擦出漂亮的富士山形狀有什麼訣竅嗎？
我們向這款產品的發售商普樂士公司的負責人請教了這些問題。
「是否能設計出一款讓人越擦越想擦的橡皮擦？」
——創意的靈感來自哪裡？
我一直想製作一款產品，靠設計的力量把人們感覺消極的事情變得積極。
於是慢慢地我就有了這樣的思路：橡皮擦是用來修改錯字的工具→人們會盡可能地避免擦除行為→能不能設計一款讓人越擦越想擦的橡皮擦呢？
——上次銷售的時候是否獲得好評？消費者的反響如何？
產品從發售前就在SNS上成為熱門話題，在富士山橡皮擦發售紀念活動中，我們收到了8000多條投稿。
很多用戶從「擦除這種行為」中發現了價值，他們表示：「想擦出一個我自己的富士山」、「想擦出一個原創的富士山圖案，發到Instagram上去」，這讓我很高興。
——把富士山橡皮擦變成常規產品的原因是什麼？
限量發售時，「享受『擦除』的樂趣」這個創意在以SNS為主的平臺上引發強烈反響，很多人向我們反映說「賣光了，沒買到」。於是我們就從「藍富士」和「紅富士」這兩種顏色中選擇了更受歡迎的「藍富士」，把它變成了常規產品。
——藍富士比紅富士更受歡迎的原因是什麼？
我也不知道究竟為什麼，大概是因為人們根深蒂固地認為，富士山就應該是藍色的吧。
——設計時有特別講究的地方嗎？
為了能夠擦出好看的富士山，裡面白色樹脂的形狀我們製作了一個3D資料模型，經過多次模擬之後，最終才敲定了方案。
——把限量款變成常規款時，有沒有進行改良？
- 富士山橡皮擦的LOGO從燙金改成了藍色印刷。從燙金改成印刷提高了LOGO在視覺上的識別度。
- 紙套的側面裁剪成曲線。將紙套側面上部設計成弧形，可減輕使用時對橡皮擦本身的壓力，橡皮擦不易折斷。
- 一盒的個數從20個減到了12個。上次賣的時候，有很多顧客是整盒購買來當伴手禮的。
於是在變成常規產品的時候，就改成了更適合作手信的形狀，把盒子尺寸改成手掌大小，一盒裡面裝有12個橡皮擦。
想要擦出漂亮的富士山是需要訣竅的
——擦出漂亮的富士山形有什麼訣竅嗎？
想要擦出漂亮的富士山形狀，還得掌握訣竅。
可以把橡皮擦從紙套裡拿出來擦，這樣能把握整體的形狀，就更容易擦出好看的富士山形。
——把頭擦得太尖的話，不會折斷嗎？
這要看個人的力道，但如果你擦得跟聖母峰那麼尖的話，是有可能會折斷的。
如果擦除的時候按照富士山那種平緩的坡度控制好的話，我想是不用擔心折斷的。
——希望喜歡富士山的外國朋友也來購買嗎？
當然。歡迎外國朋友購買，如果能為更多的外國朋友瞭解日本產品的優質和富士山的美麗做出一點點貢獻，我就會感到非常欣慰。
富士山橡皮擦的設計來源於逆向思維。擦出漂亮的富士山的竅門是，把橡皮擦從紙套裡拿出來再擦，這樣容易把握整體形狀。
（FNN Prime online 2019年12月15日刊載，日文原文請見此處）
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