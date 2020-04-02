敵不過肺炎重創 澀谷百貨龍頭109暫時休館

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受到新型冠狀病毒擴大感染影響，百貨公司銷售額跌幅創歷史新高。

根據4家大型百貨公司公布的3月銷售額速報值，旗下擁有大丸松坂屋百貨店的「J.FRONT RETAILING」與去年同月相比減少了44.1%，三越伊勢丹控股也減少了35.1%，高島屋跌幅也是35.1%，崇光‧西武則是31.9%。

各公司跌幅都超過金融海嘯及東日本大震災，在可確認範圍內創下了歷史新高。這是受到外國觀光客免稅銷售額大幅減少，以及民眾避免外出造成光顧人數減少的影響。

另一方面，位於東京澀谷的商業設施「SHIBUYA 109澀谷」也決定從4日至12日閉館，13日之後的營業時間也暫定縮短為上午11時至下午6時，負責營運的公司表示，今後可能會因應實際情況再做調整。

（FNN PRIME online4月2日刊登。日文原文報導在此）

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