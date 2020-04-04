日皇室憂心肺炎：當年15世紀時的天皇如何應對天花流行？

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上皇夫婦戴著口罩向迎接的民眾示意

近來，英國王子查爾斯、摩納哥親王阿爾貝二世等歐洲皇室成員感染新型冠狀病毒的消息陸續傳入。

所幸，日本皇室現在還沒有人遭受感染。

3月31日，上皇夫婦抵達位於東京高輪的臨時仙洞御所（上皇居所），戴著口罩向迎接的民眾示意。



上皇夫婦在群眾歡迎下，入住「臨時仙洞御所」

除皇室成員外，宮內廳（掌管皇室事務的機構）也正拚命思考對策。

宮內廳中有些職員在疫情流行之中，仍必須與皇族成員見面並侍奉皇室成員，皇宮警察進行警衛工作時也是如此。

宮內廳目前的對策是防止職員感染，因此針對這些職員，宮內廳會讓他們配戴口罩，並避免密切接觸。若能進行遠端工作或挪開工作時間，也會讓職員採取這些措施。



上皇夫婦配戴口罩出席公眾場合非常罕見

皇室活動也陸續取消或縮小

目前許多皇室成員原先預計出席的活動、典禮儀式等陸續取消，皇室成員外出機會減少。

原定於2月23日天皇誕生日舉辦的一般參賀（開放民眾前往祝賀）取消，原定於櫻花綻放時節開放民眾參觀的皇居道路「乾通」也不予開放。

為了避免多人造訪皇居，使皇族與大量外部人士接觸，許多儀式細節也進行更改。原定4月19日舉辦的秋篠宮親王「立皇嗣宣明之儀」，將出席人數從350人減至50人，21日的「饗宴之儀」也已取消。

相關交流活動也改變部分細節，4月3日舉辦的神武天皇祭，原先預定讓在宮中三殿擔任志工的團體接受天皇陛下致意，本次則會讓他們配戴口罩，與天皇保持距離，聆聽天皇談話。例行的「三呼萬歲」本次也不會進行。

新型冠狀病毒擴大感染



愛子內親王於學習院女子高中部畢業典禮

在這種情況之下，天皇皇后兩陛下的長女，敬宮愛子內親王從學習院女子高中部畢業，其發表的畢業感言中有以下這段話：

「如今，新型冠狀病毒持續擴大感染，我國國民以及世界上許多人民皆遭遇諸多困難與煎熬，對此我深感痛心，衷心祈求此次感染能盡快平息。」

歷史上，日本以及世界各國都有過對抗飢荒、戰爭與瘟疫的經驗。日本古代與中世，有些天皇也因染上瘟疫去逝。天花、麻疹、痢疾等，每當這些傳染病流行，當時在位的天皇便會為蒼生進行祈禱。

戰國時代15世紀後半，天花在荒蕪的京都大肆傳染，後柏原天皇對此感到憂心，便抄寫「般若心經」獻給仁和寺，以祈求萬民安寧。

其皇子，也就是後奈良天皇亦以金色文字抄寫般若心經，並於後記中寫出自己的無力感，這件事僅少數人知道。

後奈良天皇抄寫的般若心經

其實，2016年8月7日，現在的上皇陛下發表希望退位的影片聲明的那一天，現在的天皇陛下正好在愛知縣岩瀨文庫觀賞後奈良天皇抄寫的經書。

隔年生日記者會上，天皇陛下也提到了這份經書：

「後奈良天皇的般若心經是以金漆抄寫在深藍紙張上，除岩瀨文庫外尚有幾處有收藏，其中一份後面寫著天皇的心聲，大意是『我作為萬民父母，卻無法使德行廣布，實在令我痛心疾首。』」、「我會謹記前人榜樣，心心念念著國民，為國民祈禱。同時也會以兩位陛下為榜樣，不忘體恤國民，要樂民所樂，悲民所悲。」



天皇生日記者會

努力掌握現況的天皇陛下

有消息指出，天皇陛下於3月31日與安倍總理見面時，曾問及新冠病毒擴大感染的情況。此外，4月6日也將偕同皇后陛下與新型冠狀病毒感染對策專家會議副座長尾身茂談話，以了解現況。

可以想見，正如上皇夫婦所做過的一樣，天皇夫婦也想了解現況的問題點。

在疫情流行的現況之中，天皇陛下仍相當體恤國民。

為了讓天皇陛下能持續傳達其心意，我們首先必須守護天皇陛下、皇后陛下，以及諸位皇室成員的健康。

同時，除了侍奉皇室的宮內廳成員之外，為了避免擴大感染，我們也可以從自身做起，勤洗手，不在人多處聚集，非必要不要外出。

【文：富士電視台解說委員 橋本壽史】

（FNN PRIME online4月2日刊載。日文原文請點此處）

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