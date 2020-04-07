地圖一目了然！ 澀谷在自肅後人流出現何種變化？

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外出自肅呼籲後的周末、前往澀谷的人潮少了一半

因應新型冠狀病毒的感染擴散，東京都知事小池百合子在3月25日召開的緊急記者會上，要求「週末避免非緊急不必要的外出」。目前仍持續要求「外出自肅」，而在那場記者會後的週末（3月28～29日），東京都內的人潮產生了何種變化？

根據營運人類移動數據平台的unerry表示，造訪澀谷的人數減少到一半以下，也抑止了來自東京接鄰4縣的人潮湧入。

本調查基於unerry的移動數據平台「Beacon Bank」，使用該平台分析100萬人的地理位置數據。

若將「2月第1週（2/1,2）」澀谷區的人潮流量設定為100％，並統計從那之後的週末六日人潮流量，可以發現直到2月第4週，線條幾乎呈現水平發展，第5週(2/29,3/1)還減少20.5%，人潮只有2月第1個週末的79.5％。

到了「3月第3週(3/21,22)」，大家都說「疫情緩和下來了」，人潮稍微回升到81.5％，但在要求「外出自肅」的「3月第4週」，也就是3月28日和29日，減少了53.3%，僅有46.7％的人潮流量。



澀谷的人潮流量（由unerry提供）

此外，若詳細觀察澀谷站周邊的狀況，可以得知車站周邊的人群聚集已經減少。對此，unerry分析其原因在於「受到車站周邊商店停業的影響」。



2月第1週造訪澀谷的人潮移動範圍（由unerry提供）



3月第4週造訪澀谷的人潮移動範圍（由unerry提供）

同時也抑止接鄰4縣人潮向東京流入

此外，關於東京比鄰的4個縣（神奈川、埼玉、千葉、山梨），若比較「3月28日～29日」和前1週的數據，並調查哪個縣的人潮流入獲得控制，可以得知神奈川縣減少48.1%，埼玉縣減少44.5％，千葉縣減少42.5％，而山梨縣減少34.3％，隔壁4縣的人潮流入全都受到強力控制。



從其他縣造訪東京都內的比例變化（由unerry提供）

我們應該如何理解這個調查結果？

我們向unerry的負責人員詢問了這個問題。

以AI分析幾乎是即時的數據

──貴公司營運的「即時移動平台」為何？

針對有效利用手機地理定位資訊的智慧型手機App（觀光App和折價券App等），提供地理定位資訊，藉此累積「人潮流量大數據」的平台。

此平台也活用於中央政府和地方自治體的調查分析，以及針對企業的行銷活動。

──這次的調查方法為何？

經由分析移動數據平台「Beacon Bank」的大數據，可以得知生活在各個場所和設施有多少人，以及其活動特徵。此外，串接約有6000萬下載次數（截至2020年3月底）的App位置資訊，可以用AI分析幾乎是即時狀況的數據。

「仍有接近6成的人湧向東京」

──對於這次的調查結果「從接鄰4縣湧向東京的人潮受到高度抑制」有何感想？

雖然要求「外出自肅」有其效果，但可以說在1次的自肅要求下，仍有接近6成的人湧向東京。因此，對於中央政府和地方自治體發出何種訊息，又出現怎樣的效果這樣的問題，盡可能地即時掌握並理解的一連串流程，我們認為現在變得非常重要。

──「澀谷的人潮減少到一半以下」，對於這個結果有何感想？

感覺到「要求自肅」有一定的效果。

但狀況總是瞬息萬變，所以我認為持續監控非常重要。

此外，依隨鬧區、車站和住宅區等場所的特性，出現了顯著變化，因此覺得必須針對在哪些場所，以及該處的生活者層裡又產生了何種變化，進行更加深入的數據分析。

由於東京都知事小池百合子要求「外出自肅」，第1個週末暫時可以見到某種程度的效果。

另一方面，日本首相安倍晉三在4月6日召開政府的對策本部，表示開始準備宣布緊急狀態，最早預計將在4月7日正式宣佈，因此本週末的人潮流量將如何變化，也受到社會矚目。

（FNN PRIME online 4月6日刊載。日文原文請見此處）

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