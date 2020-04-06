安倍晉三宣布緊急狀態 史上首次 醫療危機恐崩壞

Newsfrom Japan

安倍首相於4月6日在首相官邸對記者回應，將會做出緊急事態宣言。

在確保我的口沫距離不會到達記者下，我將與國民宣布事項，容我想去除口罩來跟大家說明情況。

先前，我與黨的幹部進行交談，並考慮新的冠狀病毒感染下對日本的巨大經濟影響。

我們決定實施一項前所未有規模的經濟措施，其事業規模達到108兆日圓，佔GDP的20％的對策案。

對於許多困難的家庭以及中小型企業，我們將提供超過6兆日圓的現金給付。

而且他們必須持續保持雇用。

除了向民間金融機構擴大提供無息融資外，我們希望提供史無前例的26兆日圓規模，稅收和社會保險費緩徵，希望他們持續保持事業外，還能夠保護就業。

此外，稍早我也詢問了諮詢委員會主席近江的意見。

目前，確診人數正在迅速增加，特別是在東京和大阪等城市地區。

在醫療方面，鑑於已經很危及的情況，以政府角度，應為緊急情況聲明做好準備。

目標對象區域將為7個都道府縣。

東京，神奈川，埼玉，千葉，大阪，兵庫和福岡。

目前以大約一個月的時間為原則，為了要能夠將確診風險縮到最小，希望國民能夠跟著國家一起合作，替完整的醫療體制的系統提供協助。

因此決定提出緊急事態宣言。

容我再次明確地說，日本就算是宣布緊急事態，也不會像國外的城市那樣封鎖，日本專家對此都表示不會。

火車等公共交通都會正常運行，超級市場也會繼續運行，盡可能在最小範圍內保持經濟和社會活動，但請避免密閉、密集、密切等三個原則上防止感染擴大。這跟目前日本的做法都一致，只是希望國民能夠在這個原則上更加強化。

因此，我想請目標對象地域的人們保持冷靜應對。

另一方面，為了防止確診爆炸性增加，我想容請國民大眾必須充分合作。

當您將在自我控制方面盡可能充分地合作時，為了以維持社會機能，還請各行各業的大家持續自己的事業。

因此我們將基於此概念進行調整，持續修正我們的基本對應方針。

當然，我們在聽取諮詢委員會專家的意見後，才決定於明天（7日）發表緊急聲明。

在最後，由我來舉行記者會，詳細跟各位說明，希望能清楚跟國民大眾要求合作，並希望各位一同來協助。

（FNN Prime Online4月6日刊載，日文原文請點此處）