日本緊急事態後 確診案例會往外擴散嗎？

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在政府發表緊急狀態前，東京車站跟新宿車站的人潮比以往少了很多，一些提著大包小包的人則印入眼簾。

在連結全國的超大客運總站「新宿客運總站」訪問到一位準備要搭車的女生。

這位女生剛考上東京的大學，在兩個禮拜前搬到東京。

但是才一開學，學校就得停課直到黃金週結束。

一位要返回山梨縣的10幾歲女生說：「我想在今天回山梨的老家。」「父母都蠻擔心我的，希望我回老家去。」

但是，返鄉的人會不會提高了新的感染風險…對此，這位要回山梨縣的10幾歲女生說：「我在東京的這段期間都勤洗手漱口，也不太出門，應該沒有問題吧…」

一位要回栃木縣佐野市的30幾歲女性。她說：「本來想在東京找工作的，因為疫情的關係要暫時回老家了。想到若是因為自己的遷移而成為感染途徑，就很忐忑不安。老實說我不知道該怎麼辦才好。為了生計，結果我還是不得不選擇移動。」

受到疫情的影響，出現了從首都圈往鄉下各地移動的現象，稱之為「病毒擴散」。

在推特瘋傳著「#病毒擴散」或「#逃離東京」等關鍵字。

因為這波遷移而提高了危機感的是每年約有150萬觀光客到訪的沖繩縣石垣島。

石垣市的中山義隆市長表示：「懇請若有發燒咳嗽症狀或身體不適者，不要前往本島。」

石垣市內的縣立醫院院內只有三張病床能夠收納感染的人。

若是出現多位患者的話就很難處理，所以市長呼籲不要前往石垣島。

但是4月7日石垣機場還是出現很多旅客。

從關西地區來的觀光客說：「看電視上報導石垣島的確診人數是零，覺得蠻安定的。」

休假期間從大阪來石垣島觀光的人說：「雖然有點猶豫要不要來石垣島，但是很早就預約了所以就來了。」

在新冠肺炎危機之下，日本全國0確診的三個縣中的其中一縣，鳥取縣，4月7日還是出現了觀光客前往鳥取砂丘的身影。

從關西地區來的觀光客說：「我在新冠病毒變嚴重前就取得休假了，單純只是因為有休假所以來這裡觀光，但從鳥取縣或鳥根縣的人來看，我們是因為這裡人煙比較稀少所以來玩的吧，他們會這樣想一點也不奇怪。」

在鳥取的隔壁也是確診數0的島根縣，也出現了從東京搭寢台列車「Sunrise出雲號」來的旅客。

東京來的觀光客說：「原本有些猶豫，但還是來了。」，「有點感到抱歉，但主動告知我是從東京來的好像也有點多餘。」

往各地移動的動作伴隨而來新的感染擴大危機。

日本政府正在強力勸導避免非必要非緊急的返鄉和旅行。

（FNN PRIME online 4月7日刊載。日文原文請見此處）

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