安倍晉三發表緊急事態 若不應對恐8萬人確診

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安倍：「現在雖然還沒有發展成全國性急速蔓延的情形，但有鑑於有些地區的醫療體制已經相當緊繃，我們作出了結論，認為當下情況已經刻不容緩，因此根據《新型流行性感冒等對策特別措置法》第32條，發布緊急事態宣言。」

7日晚間7點召開的記者會上，安倍首相針對緊急事態宣言所伴隨的措施進行了說明。

緊急事態宣言對象地區為東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、兵庫縣、福岡縣等7個都府縣，期間為8日起至黃金週結束後的5月6日止

安倍：「目前感染人數最多的東京都，政府將在本月內對奧運相關設施進行改裝，整修為約可容納800名輕症患者的設施。本次緊急事態宣言發布之後，若有必要，也可能會動員自衛隊等醫療人員，將這些設施作為《特別措置法》第48條所規定的臨時醫療設施使用。東京都目前感染人數已超過1000人，最近5天之內感染人數增加至兩倍，若照這速度增加，2週後感染人數會達到1萬人，1個月後將超過8萬人。」

為了避免「感染持續擴大導致1個月後超過8萬人感染」的事態發生，安倍首相說明了我們所應該採取的行動。

安倍：「按專家計算，若我們大家共同努力，把人與人的接觸機會最少減少7成，最好是能減少8成，那麼2週後就能讓新增感染人數到達頂點，轉而減少。希望大家，特別是年輕人，要抱持說不定自己已經感染的意識，外出時避開人潮，與他人保持距離，為了不要散布飛沫，要記得戴口罩。這樣做，就能守護其他人的生命安全，乃至自己的生命安全。在此希望全體國民能協助配合。」

關於今後的工作型態，以及線上就醫等方面，將採取如下措施。

安倍：「若非不得已必須到公司上班，希望所有業者都能排定班表，進行輪班制，將到公司上班的人數最少減少7成，並且錯開上班時間，（在公司內部）也要充分保持人與人之間的距離。」、「包含初診在內，電話以及線上就醫已經解禁。擔心到醫院就醫會增加感染風險的國民可以積極利用這個措施，不必忍耐著不就醫。」

接著，安倍首相以9年前的東日本大震災為例，說明人與人的羈絆與互助的心將會帶給我們希望，呼籲國民：「只要我們大家齊心協力，就能再次抱持希望向前邁進。我堅信我們一定能打敗病毒，克服這次緊急事態的試煉。」

緊急事態宣言發布後，對象地區的知事也再次呼籲民眾避免不必要的外出，並各自提出了應對措施。

東京都知事小池百合子：「雖然今天（新增確診人數）是80人，但這仍是很高的數字。東京都希望能在4月9日之前，擬出關於設施使用限制的方案。」

緊急事態宣言對象地區之一的大阪府，單日確診人數是53人，創下過去新高。

大阪府知事吉村洋文：「我們籲請活動主辦者，不論活動規模大小，都能自主停辦活動。我們也強烈希望大家不要在夜間前往鬧區遊玩。除了真的非不得已的情況之外，請大家都能待在家中，這樣我們就能多拯救許多性命。」

（FNN PRIME online 4月8日刊載。日文原文請見此處）

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