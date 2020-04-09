停止營業標準為何？ 日中央地方不同調

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關於緊急事態宣言後的歇業要求，東京都政府決定延後公布要求歇業的對象行業。對此，現場陷入一片混亂，不知道該歇業或是繼續營業。

歇業要求涉及中央政府與東京都政府間的協商，其中，理髮店和美容店成為協商難題。為此，東京都內許多美容店經營者都苦惱不知如何應對。

DEAR-LOGUE Luz董事長井口智明：「政府公布的歇業要求裡不包含美容店，所以我們原先是打算所有店鋪照常營業的。希望政府能盡早公布停業要求對象設施。」

販賣多元商品的家品店是否應包含在歇業對象中，也令人相當為難。許多家品店業者表示：「大家要活下去需要的也不是食物而已，我們歇業恐怕會造成困擾。」、「會有很多人感到困擾吧，像建築業者，他們許多人都還要工作。」業者擔心，由於家品店販賣的不只是生活必需品，也賣建築業、農業等相關器材，因此家品店若歇業，恐會對其他業界造成影響。

DCM Homac大井競馬場前店店長久未嘉之：「家品店兼有社會基礎設施的功能，我們希望能繼續營業，貢獻區域顧客。」

業者之所以感到困擾，是因為中央政府與東京都政府之間並未對要求歇業的行業標準有一致的認識。東京都在6日擬定的方針草案中，理髮店除小規模店舖外，都在歇業要求對象之列，而家品店除了食品、醫療用品等生活必需品賣場外，也都在對象之列。然而東京都政府與中央政府間的協商未能完成，導致標準的公布日期延後至10日。

在這之中，8日召開的全國知事會視訊會議上，東京都知事小池百合子表示：「我們應該要要求中央政府，讓各地按各地實際情況來實施對策，同時也要一致強烈要求中央政府，須對蒙受損失的業者進行補償。」

關於歇業要求標準不明確造成現場混亂的現狀，前大阪市長橋下徹也在推特上發布推文表示：「都道府縣知事有權限決定對居民採取何種措施，這不是國會該討論的事項。中央政府這樣搞，導致居民陷入一片混亂。所以我們才需要依法行政。中央政府和地方政府方針不一致，這是指揮命令系統產生混亂的典型例子。」

東京都關係人士透露，「中央方面說歇業要求2～3禮拜後再來思考就好」，對中央政府的應對提出質疑。

另一方面，中央政府關係人士則表示：「東京都所提出的那種家品店也該歇業的要求，這樣不行啦，民眾一聽到只會造成恐慌，形成搶購風潮。」

（FNN PRIME online 4月8日刊載。日文原文請見此處）

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