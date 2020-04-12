肺炎血漿療法受關注！ 它是源起於19世紀日本醫學？

Newsfrom Japan

截至4月9日為止，新型冠狀病毒全世界感染人數約150萬人，死者約9萬人。

目前有效療法尚未確立，感染人數最多的美國正計畫進行大規模臨床試驗，試驗使用的是痊癒者的血液。

這是已廣為使用的治療方式，中國曾發表一篇論文，指出其以痊癒者血液中的血漿成分對武漢10名重症患者進行輸血，其中有7人後來便驗不出病毒，症狀也獲得大幅改善。

接受治療的男性表示：「血漿輸血之後身體狀況回復得相當好，現在肺部功能已回復90%，可以下床走動，做些運動了。」

痊癒後提供血漿的護理師也表示：「自己的血液有機會幫助拯救他人性命，那就該做。」

美國為了進行臨床試驗，呼籲痊癒後經過2週以上的民眾踴躍捐血。根據媒體報導，感染新冠病毒後痊癒的NBA職籃選手馬庫斯‧史馬特（波士頓塞爾提克隊）也舉手表示願意捐血。

其實這種療法與日本關係密切。

被稱為「日本細菌學之父」的北里柴三郎博士（日文網頁）等人，在19世紀為治療破傷風而發現的血清療法，便是使用的同樣的原理。

人體一旦感染病毒，體內便會產生能攻擊病原體的抗體。痊癒者的血漿中含有大量抗體，這種療法便是將痊癒者血漿輸予患者，以期待療效。

記者採訪了北里柴三郎博士的曾孫，北里大學的北里英郎教授。

北里大學北里英郎教授：「這種療法的好處，是在新藥尚未成功開發時能獲得療效，缺點則是，由於血漿中除了抗體外尚包含許多物質，因此可能會引發副作用。」

韓國也對71歲男性與67歲女性2名重症患者進行了這種療法，發現對患者提供類固醇藥物的同時輸以痊癒者血漿後，肺部的白色陰影便逐漸消失，進而康復。

然而進行此療法的韓國醫院醫師也指出了副作用的危險性。

塞布蘭斯（Severance）醫院崔准尹醫師：「這種療法不僅科學根據不足，也可能產生副作用，還不是一種對所有人都有用的，可以推薦的療法。」

究竟這種療法是否有效？美國臨床試驗結果令人拭目以待。

（FNN PRIME online 4月9日刊載。日文原文請見此處）

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